Partita con Nazionale Cantanti: il patron De Martino assicura che l’evento è solo rimandato

sabato, 18 aprile 2020, 13:28

di vinicia tesconi

La grande occasione per la Lunigiana di vedere dal vivo la Nazionale Cantanti affrontare una selezione di sindaci locali e membri dello staff del Premo Lunezia avrebbe dovuto essere oggi, ma lo tsunami coronavirus ha travolto, con l’obbligo all’isolamento sociale, tutti gli eventi pubblici e anche la partita con la Nazionale Cantanti, che ha dovuto piegarsi alle nuove regole antipandemia.

L’impegno del team del Lunezia per portare ad Aulla le stelle “calcistiche” della musica italiana era stato lungo e laborioso ma la finalità – devolvere il ricavato degli incassi in favore del piccolo Francesco di Tresana, affetto da una rara malattia - e la voglia di regalare un grande evento alle terre della Luna avevano sorretto gli organizzatori verso il successo e, dopo lo scoppio dell’epidemia da covid 19, anche nella fiduciosa speranza, rimasta in piedi fino alla metà di marzo, di poter comunque mantenere in piedi l’evento. Il dilagare dei contagi che, purtroppo, ha trovato nella Lunigiana terreno fin troppo fertile, ha poi spento ogni più ottimistica ipotesi e costretto il team del Lunezia a cancellare la partita. Ma uno spiraglio di luce continua ad arrivare dal Lunezia e stamani, proprio il patron storico del premio, Stefano De Martino, sulla sua pagina facebook ricordando l’evento saltato di domani, ha assicurato che la partita per il piccolo Francesco è solo rimandata: “Domani ad Aulla sarebbe stato un giorno di solidarietà per il piccolo Francesco. Mesi di lavoro per confermare la presenza della Nazionale Italiana Cantanti allo Stadio "Quartieri". Qualcosa di straordinario per il capoluogo della Lunigiana, frutto di una promessa del Premio Lunezia. Non persa, ma rimandata.”. Uno sprazzo di azzurro in un cielo ancora coperto da molte nubi che, però, riesce a rendere possibile pensare che la normalità potrà tornare.