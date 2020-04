Cultura



"Torano Notte e Giorno" rimandata. Il comitato: "Scelta difficile, ma di buonsenso"

venerdì, 24 aprile 2020, 10:12

Ci vediamo nel 2021. Torano Notte e Giorno non è una priorità (almeno per quest'anno). Lo ha deciso, dopo una lunga riflessione, il comitato Pro – Torano che organizza la storica rassegna d'arte estiva in quello che è considerato "il paese degli artisti". La kermesse, diventata un punto di riferimento degli eventi culturali estivi della Toscana, avrebbe dovuto tenersi dal 23 luglio al 13 agosto nella cornice originale del borgo di Carrara (Ms). Erano già decine le adesioni da parte degli artisti italiani e stranieri. Tante le sorprese pronte a rivelarsi tra viottoli e cantine.



"La manifestazione si regge – spiega Emma Castè, direttore artistico della rassegna – sul sostegno soprattutto di tante imprese del territorio che ci aiutano, ogni anno, a far crescere Torano Notte e Giorno. Non vogliamo, e questa è la volontà se pur sofferta del comitato, chiedere un sacrificio ulteriore a quelle imprese, a quegli amici, che oggi stanno già vivendo una fase molto complicata dal punto di vista economico. Le priorità sono la salute, il lavoro e la tenuta sociale. Torano in questo clima non è certo una priorità. E' solo un arrivederci".



L'edizione 2020 avrebbe dovuto essere la 22esima.



