Choc nel mondo dell’arte: è morto lo scultore Fabrizio Lorenzani

giovedì, 30 aprile 2020, 13:40

In ottemperanza al nuovo decreto del presidente del consiglio e ulteriori disposizioni attuative, Il Nuovo La Spezia - Astoria Lerici - Garibaldi Carrara sono chiusi, ma potete guardare i film che vi consigliano sul sofà

mercoledì, 29 aprile 2020, 10:31

Da una semplice “passeggiata” in rete è nato il “ripescaggio” di un’ importantissima ricerca per la storia del patrimonio artistico di Carrara

martedì, 28 aprile 2020, 14:26

Ancora un appuntamento solo on-line per gli amici del planetario della nostra provincia e non solo, in attesa della riapertura che si spera possa arrivare presto. Il tema dell'incontro è questa volta "Astronomia nelle arti figurative"

martedì, 28 aprile 2020, 14:08

A seguito delle recenti disposizioni volte al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’Associazione Musicale Diapason ha dovuto interrompere i corsi che si svolgevano presso la sede di Via Acqualunga 18 a Montignoso

venerdì, 24 aprile 2020, 10:30

Un nuovo traguardo per l'artista apuana Ilaria Sacchetti, conosciuta da tutti come Ilary Z. E' uscito oggi, 24 aprile, il nuovo singolo e il video clip "Libertad", un inno alla libertà di essere semplicemente ciò che si è

venerdì, 24 aprile 2020, 10:12

Ci vediamo nel 2021. Torano Notte e Giorno non è una priorità (almeno per quest'anno). Lo ha deciso, dopo una lunga riflessione, il comitato Pro – Torano che organizza la storica rassegna d'arte estiva in quello che è considerato "il paese degli artisti"