“Massa città fiabesca di Mare e di Marmo”: parte la 14^ edizione del premio

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:24

L’associazione culturale “Versilia Club”, indice la 14a edizione del premio letterario internazionale “Massa, città fiabesca di Mare e di Marmo” al fine di valorizzare la creatività e le esperienze artistiche dei partecipanti, oltre che promuovere le bellezze paesaggistiche della splendida terra apuana felicemente situata a confine fra le regioni di Liguria e Toscana. Possono partecipare al concorso autori e artisti italiani e stranieri residenti in Italia e all’estero.

Il concorso comprende sette sezioni, tutte a tema libero. Gli autori possono partecipare a più di una sezione e con più opere, come specificato nel bando.

Il premio, aperto a tutti coloro che amano l’arte e la scrittura, si articola dunque in sette sezioni: poesia a tema libero, libro di poesie edito, racconto in massimo cento parole, libro di narrativa edito, libro di narrativa inedito, poesia in dialetto, arte fotografica.

La scadenza per l'invio di ogni elaborato è fissata al 31 luglio 2020. Il premio ogni anno recluta centinaia e centinaia di partecipanti, provenienti anche dall’estero. Poeti e scrittori che hanno maturato un feeling con la nostra bella città di “mare e di marmo”. L’organizzazione informa che i libri inviati al concorso verranno distribuiti senza scopo di lucro a centri culturali, scuole, biblioteche, con intenti di promozione e diffusione e affinchè possano incontrare molti nuovi estimatori e lettori. Per info, telefonare al professor Giuliano Lazzarotti 0585/807912 oppure cell. 338-6304153. www.premiopoesiamassa.it email: info@premiopoesiamassa.it versiliaclub@libero.it