Premio San Domenichino: spostata al 30 maggio la scadenza del bando 2020

mercoledì, 6 maggio 2020, 14:26

E’ stata prorogato fino al 30 maggio 2020 il temine per la consegna delle opere letterarie alla 61esima edizione del Festival internazionale della letteratura Sandomenichino 2020. Soddisfatto l’avvocato Giacomo Bugliani, presidente dell’associazione culturale San Domenichino:“ La ripresa del nostro Paese – ha commentato Bugliani - passa attraverso la riattivazione delle attività economiche, ma anche attraverso tutto ciò che ci riporta alla normalità. Tutte le iniziative collegate alla cultura possono giocare in questo contesto un ruolo estremamente importante ed è per questo motivo che, se le regole ce lo consentiranno, a fine agosto continueremo a svolgere il tradizionale concorso letterario. Ovviamente le misure restrittive che attualmente sono disposte hanno impedito a molti scrittori di recarsi presso gli uffici postali ed è per questo motivo che abbiamo deciso di concedere una proroga ai concorrenti fino al 30 maggio”.

Nonostante l’eccezionalità e la gravità del momento storico vissuto dal paese le adesioni , comunque, non sono mancate: “ Sono arrivate moltissime adesioni al nostro concorso letterario – ha aggiunto Bugliani - Una cosa che ci inorgoglisce perché dimostra quanto il San Domenichino sia ormai diventato un punto di riferimento importante nel panorama culturale italiano”. In questa edizione, a fianco del Consorzio Riviera Toscana Marina di Massa, ci saranno importanti novità e radicali cambiamenti tra cui la location della cerimonia finale, che sarà celebrata sul mare, in spiaggia, al bagno Sara a Poveromo. Dietro tutto questo, c’è un progetto culturale turistico ben preciso, volto a valorizzare la costa apuana anche attraverso la cultura.”

Cultura e promozione turistica è dunque il binomio vincente che sigla questa nuova edizione del Festival, inserendo una serie di anteprime estive nei vari stabilimenti balneari seguite e organizzate con entusiasmo dallo staff del direttivo sotto la regia della direttrice artistica, Rosaria Bonotti. Il bando, che è consultabile sul sito sandomenichino@virgilio.it prevede sempre le sette sezioni: poesia inedita o edita, silloge inedita, libro di poesie edito, racconto breve inedito, narrativa edita e inedita, teatro edito o inedito