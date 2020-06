Cultura



50 mila visualizzazioni per il singolo di Ilaria Sacchetti "Libertad"

mercoledì, 24 giugno 2020, 14:22

Quasi 50 mila visualizzazioni raggiunte per il videoclip dell'artista apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, del singolo "Libertad". Un grande risultato per la cantante, che ha messo anima e corpo in questo progetto.



"Il risultato ottenuto mi commuove – racconta Ilaria – questo mi fa capire di aver centrato il segno. Il messaggio che volevo emergesse dalla canzone è che ognuno di noi deve vivere la propria vita senza sentirsi giudicato dagli altri. Religione, orientamento sessuale, etnia non sono importanti e non devono definire l'essere di una persona".



Libertad, l'ultimo brano di Ilaria Sacchetti è stato scritto ispirandosi ai fatti avvenuti in Venezuela, nel testo infatti ha cercato di trasmettere, l'idea di libertà e la vicinanza a questo popolo.

"La musica ci aiuta ad abbattere i pregiudizi. Libertad è la prova che il linguaggio della musica può veramente farci sentire tutti più vicini e in armonia con il mondo" – ha continuato Ilaria.

Gli sfondi colorati e pittoreschi della Sicilia hanno aiutato Ilaria a far immergere ancora di più gli spettatori, che al ritmo della musica latina hanno ammirato i paesaggi mozzafiato di Marzamemi, Ragusa Ibla e del castello di Donnafugata.



Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z è conosciuta come cantante, ma anche come istruttrice di Zumba, fitness, coreografa e ballerina, svolgendo l'attività di trainer da oltre 19 anni. Si è distinta negli anni grazie ad altri grandi successi come "Baila con migo", "Waiting for you", "Love in tango", "Eres mi vida". Adesso, per lei, si è aperto un nuovo capitolo, un progetto originale accompagnata da un team d'eccezione. La canzone è stata scritta da Ilaria Sacchetti, la produzione del singolo è stata curata da SBM Studio di Massa. "Un grazie speciale al mio grande fonico e co-ideatore musicale Mingo Beats, al grande Davide Balducci per la parte Regia e cura delle riprese video, a Lucia Furia per l'aiuto Regia, a Biagio Tinghino direttore della fotografia e la parte delle riprese aeree con il drone" – ha dichiarato Ilaria. Presto per l'artista ci saranno altre importanti novità: per non perderle è possibile seguirla sui suoi profili social di Facebook, Instagram, YouTube e Spotify.