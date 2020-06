Cultura



Chiuse le adesioni al Premio San Domenichino: record di partecipazioni

lunedì, 22 giugno 2020, 10:59

di vinicia tesconi

Il festival internazionale della letteratura San Domenichino ha chiuso le adesioni con grande successo di partecipazioni: il doppio rispetto all’edizione precedente. Questa 61esima edizione segna l’inizio di una stagione nuova per il prestigioso premio letterario, organizzato dall’associazione culturale San Domenichino, presieduta dall’avvocato Giacomo Bugliani.

Insomma, un ottimo risultato e un buon segnale di ritorno alla normalità con poeti e scrittori che hanno aderito alle sette sezioni in cui si articola il premio: poesia inedita o edita, silloge inedita, libro di poesie edito, racconto breve inedito, narrativa edita e inedita, teatro edito o inedito. Il lokdown dovuto all’emergenza sanitaria del Covid-19 non ha fermato la cultura, anzi. La grande partecipazione al premio (506 concorrenti contro i 250 dell’ edizione 2019) dimostra che le persone hanno bisogno di fare cultura, di condividere momenti ed eventi culturali, all’insegna della socializzazione.

“Il festival Sandomenichino dimostra di essere diventato il punto di riferimento importante nel panorama culturale italiano - spiega il segretario, Dino Eschini - Sono arrivate adesioni da paesi esteri quali : Danimarca, Germania, Brasile, Inghilterra. Da evidenziare anche l’adesione di 59 poeti apuani. Case editrici importati, tra cui Curcio, Harper Collins, Leone e Lieto Colle hanno onorato il festival con prestigiose pubblicazioni. Il Sandomenichino ha ottenuto anche il patrocinio di Wiki Poesia motivato dal riconoscimento della serietà e affidabilità del premio di poesia più longevo d’Italia”.

Da evidenziare che il segretario Dino Eschini è stato invitato a presiedere al secondo congresso on line in veste di presidente onorario Wiki Poesia: un meritato riconoscimento che avvalora il festival Sandomenichino. Dunque, l’edizione 2020, nonostante le difficoltà restrittive del Covid-19, sigla l’inizio di un nuovo percorso contrassegnato dal successo. Un percorso che vede a fianco del festival il Consorzio Riviera Toscana Marina di Massa, e la novità della location della cerimonia finale, che sarà celebrata sul mare, in spiaggia, allo stabilimento balneare Sara a Poveromo, sabato 29 agosto dalle 17 alle 20.