Cultura



Esce negli Stati Uniti “L’etica della piuma”, il diciottesimo libro di Marina Pratici

sabato, 13 giugno 2020, 14:29

Si trova in vendita anche nelle librerie americane "L'etica della piuma”, la diciottesima fatica letteraria e poetica della scrittrice Marina Pratici, originaria di Aulla in Provincia di Massa Carrara.

Pubblicato in italiano e in inglese, a settembre il libro sarà presentato negli Stati Uniti, per la precisione a San Francisco, a Los Angeles e a Boston, ed è già candidato al LAI award in rappresentanza dell’Italia.

Comprensibile la grande soddisfazione di Marina Pratici per questo nuovo obiettivo centrato: “L'America mi ha sempre accolta con affetto ed è sempre una grande emozione tornarvi" commenta la scrittrice, la quale sorvolerà nuovamente l’Oceano Atlantico per presentare “L’etica della piuma”, dove si trovano impresse su carta 45 nuove poesie dal mood molto intimistico.

Componimenti in chiaroscuro, in cui a prevalere è il lento e inesorabile trascorrere del tempo, la provvisorietà delle cose e delle persone.

La prefazione dell’opera è del noto poeta milanese Rodolfo Vettorello, mentre la postfazione è del docente universitario belga Augustine P. Martel.

“L’etica della piuma” esce per la casa editrice Edizioni Helicon di Arezzo, per la quale Marina Pratici dirige tre collane editoriali di grande successo: si tratta della collana di narrativa e saggistica “Le crete”, della collana di poesia “Le organze” e della collana di letteratura per l'infanzia “Le coccole”.

Da sottolineare che la poetessa ha già rappresentato l’Italia al “Women Poetry” di New York, a cui ha potuto partecipare avendo vinto il premio “Città di New York”, e in quella occasione è stata insignita del titolo di Ambasciatrice della cultura italiana nel mondo.

Marina Pratici è critico letterario, saggista e giornalista pubblicistica, ha tenuto conferenze, anche in sede universitaria, in Italia e all’estero.

Collabora con prestigiose riviste del settore, curando rubriche personali.

Poetessa e scrittrice, ha vinto più di cento Concorsi letterari nazionali e internazionali.

Pluriaccademica, presidente, madrina, membro di giuria, ideatrice di prestigiosi Premi di letteratura, cofondatrice del Cenacolo letterario internazionale “AltreVoci”, è stata insignita di numerosi riconoscimenti ad personam, fra questi: la distinzione di Ufficiale della Repubblica Italiana per alti meriti culturali e sociali; di Dama della cultura europea presso il Palazzo dell’Unesco a Parigi; di Grande accademica di Spagna a Madrid.

Le è stata conferita laurea honoris causa in scienze umane da parte della prestigiosa World Humanistic University di Miami, in Florida, e ha ricevuto nove premi alla carriera; la Medaglia d’onore della Presidenza del Senato della Repubblica Italiana per l’attività culturale; il Premio del Consolato dell’Ecuador per l’impegno sociale e culturale.

Ha svolto tour di presentazioni poetiche in USA, America del Sud ed Europa.

È stata ospite del Festival internacional de poesia in Nicaragua e madrina della Fiera del libro di Francoforte.

Ha pubblicato tredici volumi di poesia, tutti pluripremiati; un suo romanzo è stato tradotto in inglese, spagnolo e tedesco e presentato a New York, Boston ed altre città americane; il suo ultimo volume in poesia, tradotto in quattro lingue, è stato presentato a Nizza, Vienna, Budapest e San Francisco; ha, inoltre, all’attivo oltre duecento pubblicazioni critico-letterarie.