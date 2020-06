Cultura



La musica non si ferma alla scuola media A. Dazzi

mercoledì, 3 giugno 2020, 08:42

Quando si dice: "La musica unisce". Sembra una frase fatta, trita e ritrita. Eppure, se pensiamo alla quarantena da cui pian piano stiamo uscendo, è stata proprio la musica suonata e cantata dai balconi a regalarci conforto, facendoci sentire per un momento insieme, vicini e pieni di speranza.



In quest'ottica, i docenti di strumento musicale della scuola media "A. Dazzi" di Carrara (Marco Roselli, chitarra; Ilaria Gigli, violino; Marcella Incarbone, pianoforte; Luca Venturini, flauto traverso) hanno iscritto i loro allievi alla nona edizione del concorso musicale internazionale "Città di Scandicci", un concorso importante, che generalmente raccoglie nella città alle porte di Firenze circa quattromila giovani musicisti provenienti da tutta Italia: anzichè annullarlo a causa dell'emergenza Covid, gli organizzatori hanno pensato di svolgerlo quest'anno in una modalità diversa e insolita, chiedendo alle scuole di produrre un video musicale a distanza.



Superando le barriere e le difficoltà, gli insegnanti e i loro allievi, con tenacia, determinazione e passione, hanno realizzato un piccolo miracolo: collegati attraverso la piattaforma Meet di Google (prodigi della tecnologia e della didattica a distanza!), ognuno dalla propria casa, i ragazzi, guidati dai loro docenti, si sono trasformati in una piccola orchestra virtuale, capace di suonare insieme anche in questa situazione. E non è tutto. Suonando, rispettivamente, le note struggenti di "Inverno Porteno" e di "Danza peruviana", sia i 14 elementi delle classi seconde (VIOLINI: Vangeli Aurora, Tranchina Lorenzo, Rrapaj Gabriele, Elezi Rezarta - FLAUTI: Del Sarto Manuel, Maggi Mattia, Paolini Marta, Bertolla Martina - PIANOFORTI: Mattia Benassi, Sportelli Francesca, Mariani Sofia, Conti Adele – CHITARRE: Barbu Costanza, Allene Nina Elena) che i 12 elementi delle classi terze (CHITARRE: Boifava Federico, Rullo Elena– FLAUTI: Geraci Samuel, Florio Gabriel, Botrugno Niccolò, Dalle Lucche Andrea, Maracci Natasha – VIOLINI: Ambrosi Ginevra, Del Monte Emma, Tonarelli Emanuele, Cenderelli Nicole – PIANOFORTI: Giovannacci Chiara) hanno ricevuto il primo premio nelle categorie C2 e C3 della sezione Ensemble. Si sono, inoltre, distinti come solisti gli alunni Rrapaj Gabriele (primo premio nella categoria A2, violino), Boni Carolina (primo premio nella categoria A1, pianoforte) e Geraci Samuel (terzo premio nella categoria A3, flauto).