Riaprono le sedi delle biblioteche a Carrara, Avenza e Marina

martedì, 9 giugno 2020, 13:43

Da giovedì 11 giugno l’accesso al pubblico sarà consentito esclusivamente per la restituzione e il prestito: in particolare per il prestito sarà necessario scegliere on line il materiale (libri, audiolibri, dvd) e fissare un appuntamento per il loro ritiro.

La biblioteca “Lodovici” a Carrara sarà aperta da lunedì a sabato, dalle ore 8:30 alle 18:30, la sede di Avenza, lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 8:30 alle 13:30 e giovedì, venerdì e sabato, dalle ore 13:30 alle 18:30, infine quella di Marina lunedì, martedì e mercoledì dalle 13:30 alle 18:30 e giovedì, venerdì e sabato dalle 8:30 alle 13:30.

Gli utenti, che saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea da parte del personale addetto, dovranno mantenere all’interno delle strutture, la distanza di sicurezza interpersonale di 1,8 metri, indossare la mascherina e sanificare le mani. Potrà accedere all’interno una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.

La sosta nei locali sarà consentita solo per il tempo strettamente necessario per usufruire dei servizi attivi.Il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale è obbligatorio anche negli spazi esterni delle biblioteche durante l’attesa per l’entrata nelle strutture.Tutte le sale lettura e studio resteranno chiuse e non sarà possibile muoversi all’interno delle biblioteche, cercare i libri a scaffale, leggere giornali e riviste, utilizzare i PC.

Il prestito di libri, audiolibri e dvd si otterrà solo su prenotazione, utilizzando i Servizi web del portale Erasmonet - portale della Re.Pro.Bi. (rete documentaria provinciale delle biblioteche e degli archivi).

In alternativa con l’invio di una email agli indirizzi delle rispettive sedi bibliotecarie: bibliocarrara@comune.carrara.ms.it, biblioavenza@comune.carrara.ms.it, bibliomarina@carrara.ms.itoppure telefonando ai numeri Carrara 0585 641472, Avenza 0585 53236, Marina 0585 633033.

E’ necessario fissare un appuntamento per il ritiro.Resta attivo il servizio di MLOL Medialibrary Online.

Tutti i libri, gli audiolibri e i dvd restituiti saranno posti in quarantena per 10 giorni prima di poter essere di nuovo prestati.La restituzione dei materiali in prestito non sarà vincolata da prenotazioni e potrà essere effettuata utilizzando gli appositi contenitori collocati all’ingresso di ciascuna sede. La scadenza dei materiali presi in prestito dal 27 gennaio scorso è stata prorogata al prossimo 30 giugno.

Il prestito interbibliotecario è sospeso. Si potranno prendere in prestito solo libri, audiolibri e dvd presenti all’interno delle sedi della biblioteca civica.

