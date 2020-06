Cultura



Ultimi giorni per partecipare al concorso letterario "FantasticHandicap"

martedì, 9 giugno 2020, 18:29

Ultimi giorni per partecipare alla XVIII^ Edizione del Premio Letterario FantasticHandicap organizzato e promosso dall'associazione di volontariato Centro Documentazione Handicap del comune di Carrara.

Il concorso ha come tema la disabilità in tutte le sue sfumature. L’obiettivo dell'associazione è quello di diffondere una cultura dell'handicap fondata sulla positività, considerando ogni diversità un valore ed una risorsa, e di farne fonte di ispirazione artistica.

Le attività principali del CDH sono la gestione di una biblioteca a tema, con prestito libri, che comprende saggistica e narrativa, l'organizzazione di conferenze e la promozione di eventi culturali come il Premio FantasticHandicap, la punta di diamante dell'associazione. In occasione della XV Edizione del Concorso è stata pubblicata l'Antologia omonima che raccoglie i racconti vincitori delle precedenti edizioni.

Il Concorso è suddiviso in due sezioni: Sezione “A” adulti e Sezione “B” ragazzi (fino al 18° anno d’età). La partecipazione al Concorso per entrambe le sezioni è gratuita e non prevede quote di iscrizioni. Per i vincitori sono previsti dei premi in denaro.

Premi per la Sezione “A”

1° classificato € 500,00

2° classificato € 300,00

3° classificato € 200,00

Premi per la Sezione “B”

1° classificato € 150.00

2° classificato Targa

3° classificato Targa

La premiazione avverrà a Carrara nell'autunno 2020. La data ed il luogo verranno pubblicati sul sito internet del CDH in tempo utile.

La giuria, la cui composizione verrà resa nota al momento della premiazione, sarà composta da persone sensibili al problema dell’handicap e da rappresentanti del mondo culturale, letterario e giornalistico.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre martedì 30 giugno presso Il Centro Documentazione Handicap Via del Cavatore 1/D, 54033 Carrara (MS).

Il bando completo con la modalità e i termini di partecipazione è scaricabile dal sito web www.cdhcarrara.it

Per maggiori informazioni:

Centro Documentazione Handicap di Carrara Via del Cavatore 1/D, 54033 CARRARA

Tel: 0585/776297

Orario estivo: solo martedì dalle 10 alle 12

Email: info@cdhcarrara.it

Sito Web: www.cdhcarrara.it