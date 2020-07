Cultura



“1894-Una città in rivolta”: il nuovo libro di Beniamino Gemignani

venerdì, 31 luglio 2020, 16:57

Passarono alla storia col nome di “moti della Lunigiana” ma il fuoco della rivolta si accese in tutta la provincia di Massa Carrara con episodi gravi ed eclatanti anche nella città del marmo. Un certosino lavoro di documentazione e ricostruzione su uno degli eventi di ribellione più importanti avvenuto in terra apuana è quello fatto da Beniamino Gemignani, nel suo ultimo libro, uscito in questi giorni in libreria: “ 1894 – Una città in rivolta” edito da SEA, Società Editrice Apuana. Attraverso la formula del romanzo, Beniamino Gemignani, memoria storica e tra i più accreditati esperti di storia locale, conosciuto e molto apprezzato come autore, ha inserito tutta la verità storica reperita sulla grave crisi, politica e morale, vissuta dall’Italia alla fine dell’800 che tra il 1893 e il 1894 ebbe, in alcune zone conseguenze drammatiche.

“Nelle zone in cui lo scontento popolare si era organizzato ed espresso in forme più audaci, venne addirittura proclamato lo stato d’assedio. Fra queste zone vi fu la provincia di Massa e Carrara e, in particolare, la città di Carrara, dove gli anarchici, aggregando anche cavatori di diverse tendenze ideologiche, erano insorti contro antiche ingiustizie, e per solidarizzare con i contadini dei «fasci siciliani», la cui sollevazione era appena stata domata dall’esercito. Vennero erette barricate e interrotte le linee telegrafiche e si registrarono diversi scontri tra i dimostranti e la polizia. Ad Avenza il 13 gennaio 1894 rimasero uccisi un carabiniere e un dimostrante, il 15 si ebbe un secondo scontro con la cavalleria che provocò un morto tra gli insorti. Lo scontro più grave fu il 16, quando una colonna di 400 dimostranti si scontrò con un reparto militare davanti alla caserma Dogali di Carrara: otto dimostranti uccisi e molti feriti.La rivolta carrarese, che la storiografia ricorda come «Moti di Lunigiana», ebbe, come quella siciliana, vasta eco in tutto il paese; provocò, fra l’altro, roventi battaglie politiche, e interessò tutta la stampa nazionale, imponendo, anche alle attenzioni più distratte, la emergente «questione sociale». Una volta domata, seguirono processi sommari, in cui i tribunali militari inflissero secoli di galera. Sulla natura, sulla portata, sulle vere cause dei moti, si confrontarono giudizi contrapposti; oggi, depurati da ogni visione apologetica o celebrativa, più che mai fuori luogo in un racconto, i fatti del ’94 possono essere guardati come una intensa pagina di vita: con tutte le sfumature fissate dalla storia ed arricchite, negli anni, da una persistente e fertile memoria popolare.”