Ad agosto la 17ª edizione della festa del libro dedicata all'editoria

venerdì, 31 luglio 2020, 19:55

Anche in una situazione particolare, come quella che stiamo affrontando, non si fermano i concerti del Festival Sinfonico, giunto quest’anno alla ventisettesima edizione

venerdì, 31 luglio 2020, 16:57

“1894-Una città in rivolta”: il nuovo libro di Beniamino Gemignani che racconta la ribellione di tutta la provincia apuana nei “moti della Lunigiana”

venerdì, 31 luglio 2020, 12:26

La banca della memoria diventa un progetto con il quale l'amministrazione comunale vuole catalogare tutte le testimonianze storiche e tutte le attività che sono legate al comune

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:28

L’annuncio è stato dato stamani a Villa Cuturi dall’ideatore del Premio, Stefano De Martino, patron del Premio Lunezia e dal sindaco di Massa Francesco Persiani insieme allo staff dell’organizzazione del festival

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:15

Immersi nel verde del parco che adorna il ristorante La Chioccia d’Oro di Luni, è stato presentato il volume Gli Incontri di Apuamater che ha raccolto le relazioni tenute dall’Associazione Apuamater nel corso del biennio 2018-2019

lunedì, 27 luglio 2020, 19:41

In occasione dei cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, l'Istituto Valorizzazione Castelli quale coordinamento della Re.Pro.Bi. Massa-Carrara, prende spunto da uno dei testi più importanti dello scrittore di Omegna, “la Grammatica della fantasia”, per costruire un percorso di approfondimento ed incontro, affascinante e coinvolgente