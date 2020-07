Cultura



Arriva a Carrara la mostra di quadri di Sebastiano Muzio

mercoledì, 15 luglio 2020, 14:03

di vinicia tesconi

Un anno fa i Quadri Onirici del professor Sabastiano Muzio riscossero molto successo nell’esposizione collettiva organizzata da Viesse Auto e agenzia artistica Star M allo Spazio Viesse Auto Contemporary di Milano nell’ambito delle iniziative collegate al Salone del Mobile. Da sabato 18 luglio, l’intera collezione dei Quadri Onirici di Muzio sarà esposta a Carrara, alla Galleria Il borgo, in via Santa Maria 1 e tutti i concittadini del professore potranno perdersi nel percorso creato dall’artista con lo scopo di raggiungere uno stato di serenità. Linee decise, forti contrasti di luce e ombre e tanto colore per ritrovare una pace interiore sempre più difficile da conseguire: questo il messaggio della personale di Muzio che resterà aperta fino al 24 luglio. Sebastiano Muzio è molto conosciuto a Carrara come artista ed anche come docente del liceo artistico Gentileschi. Ha esposto in varie parti del mondo da New York alla Germania e molto in Italia ed è riconosciuto come il massimo esperto italiano di Aerografia, fondatore, nel 1970 della prima scuola dedicata a questa tecnica pittorica. Nella produzione di Muzio c’è anche la satira politica espressa attraverso le vignette e poi diverse pubblicazioni sulle tecniche di insegnamento delle materie artistiche e sulla storia apuana.

La mostra verrà inaugurata alla presenza dell’artista sabato 18 luglio alle 18,30.