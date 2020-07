Cultura



Banca della memoria: una nuovo progetto al castello di Lusuolo

venerdì, 31 luglio 2020, 12:26

La banca della memoria diventa un progetto con il quale l'amministrazione comunale vuole catalogare tutte le testimonianze storiche e tutte le attività che sono legate al comune. Il vice presidente e sindaco Claudio Novoa ha presentato le intenzioni del progetto: "Sono tantissimi i segmenti su cui è necessario esplorare, per iniziare ad aprire scrigni preziosi che abbiamo catalogato ma non ancora approfondito e studiato, un modo per coinvolgere borse di ricerca. Vogliamo iniziare un percorso totalmente nuovo, basato sulle testimonianze e il materiale dato dai cittadini. Questa iniziativa vuole creare un identità e renderla visibile, abbiamo tantissimi elementi culturali importanti come le tracce dantesche, tracce legate ai cantori del maggio, al fenomeno dell'immigrazione e tanto altro. Dobbiamo crederci a questa iniziativa a cui stiamo lavorando e renderla visibile".

Una nuova idea che riconsidera l'importanza di un territorio, che potrebbe candidarsi a capitale della cultura.

Francesca Vatteroni