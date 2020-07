Cultura



"Carrara E... State 2020" e "Salotti d'autore": le due iniziative che coinvolgeranno il centro storico carrarese

lunedì, 27 luglio 2020, 14:07

Sono state presentate oggi le due le iniziative che coinvolgeranno il centro storico di Carrara durante il mese di Agosto: "CARRARA e...state2020" e "Salotti d'autore. Gli autori presentano i loro libri" a presentarle questa mattina l'assessore alla cultura Federica Forti e il presidente della commissione cultura Cesare Bassani.



"CARRARA e...state2020" è un'iniziativa che prenderà luogo in via del Plebiscito nei quattro giovedì di agosto, 6,13,20 e 27. Durante ogni serata si svolgeranno tre diversi incontri, dalle 19 il primo appuntamento dedicato al teatro, dalle 21 il secondo appuntamento dedicato alla musica classica e a conclusione delle serate dalle 22.30 verrà riservato uno spazio per i cantautori del territorio in collaborazione con l'Associazione Tsunami.



L'assessore alla cultura Federica Forti ha spiegato "Cerchiamo di creare un elemento di continuità, andando a sfruttare l'onda di flusso che si è concentrata nel centro storico della nostra città durante la Carrara Down Town, e cerchiamo di dare dei validi motivi per non fare perdere la buona abitudine di muoversi dentro il certo storico di Carrara. Questo è valido sopratutto quest'anno perché il centro storico è ricco e bello e sopratutto costellato di attività commerciali che hanno sofferto il momento di lockdown." Il tutto a "chilometro zero" con il coinvolgimento di alcune compagnie, associazioni del territorio e dei docenti della Scuola comunale di Musica. E' garantita la massima attenzione del rispetto delle norme anti-covid, i posti saranno distanziati, con accesso regolamentato e con periodiche sanificazioni. Il posto a sedere sino ad esaurimento posti in platea. Un altro appuntamento promosso dall'assessorato alla cultura del comune sarà il concerto lirico, che si terrà sempre in via del Plebiscito mercoledì 12 Agosto per cui è prevista un posto unico numerato a pagamento.



"Salotti d'autore. Gli autori presentano i loro libri" è stata presentata questa mattina da Cesare Bassani che si è occupato di curare la rassegna: "Questo progetto è partito in punta di piedi l'anno scorso, davanti agli Animosi e dopo il successo ottenuto lo scorso anno proponiamo la seconda edizione di questa iniziativa presso palazzo Binelli."



Anche quest'anno importanti scrittori verranno a Carrara per presentare i loro libri. Questo evento sarà invece su prenotazione, e in caso di pioggia verrà rispettato l'ordine di prenotazione dei primi 35 partecipanti che è la capienza massima della sala di palazzo Binelli, altrimenti la struttura sarà in grado di ospitare 70 posti a sedere.



Per questi eventi sono stati stanziati dal comune 35 mila euro, buona parte dei costi è riservata alla sanificazione e al personale addetto al controllo delle temperature e alla registrazione dei dati. Tutti gli artisti riceveranno una somma minima di rimborso.



Federica Forti ha dichiarato questa mattina con ufficialità che i fuochi per ferragosto non si faranno, perché le normative anti-covid fino al 31 luglio non consentono di creare situazioni di assembramento non contingentate e questo sarebbe inevitabile in quella serata soprattutto per le strade. Anche se dal 1 agosto ci fossero nuove normative non ci sarebbe abbastanza tempo per organizzare entro 14 giorni. Si sta pensando a rimandare questa serata a settembre ma è necessario valutare il senso per la cittadinanza, un grosso importo di denaro che in una situazione come questa che potrebbe essere investita su altre cose.