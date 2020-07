Cultura



Consegna dei diplomi di terza media alla Carducci

sabato, 4 luglio 2020, 08:36

Non ha voluto accettare l’idea che le classi uscenti dalla scuola media, nell’infausto anno scolastico 2019-2020, dovessero passare alle superiori senza più rimettere, neppure per una volta, piede nella scuola frequentata per tre anni e allora, la preside dell’istituto comprensivo Carrara e paesi a monte, Luciana Ceccarelli, si è inventata la cerimonia di consegna dei diplomi per i ragazzi della Carducci che hanno sostenuto – purtroppo da casa in base ai decreti del ministero dell’istruzione – l’esame di terza media. Le misure di sicurezza sanitaria c’erano tutte: la cerimonia si è svolta all’aperto nel cortile della scuola sul cui pavimento la preside aveva fatto disegnare appositamente dei cerchi, in regola col distanziamento, sui quali si sono posizionati i ragazzi con i genitori per assistere alla cerimonia e per ricevere, uno per uno, il meritato diploma. La cerimonia è avvenuta ieri mattina ed è stata particolarmente commovente e gradita per tutti i partecipanti, soprattutto per gli studenti che hanno potuto finalmente ritrovarsi con i propri ormai ex compagni di classe per salutare l’esperienza delle medie bruscamente interrotta lo scorso 6 marzo a causa della pandemia.



Soddisfattissima la preside Ceccarelli che aveva annunciato così, sui social, l’evento: “ Venerdì mattina all’aperto nel cortile della Carducci, tutti muniti di mascherina, distanziati, un gruppo classe per volta, consegneremo gli attestati ai nostri ragazzi in uscita dalla scuola media. Abbiamo passato tanti mesi a distanza, abbiamo rinunciato al bellissimo viaggio di istruzione programmato, abbiamo rinunciato alla festa di fine anno delle classi terze. Sarà un piccolo risarcimento, un saluto e se non potrá essere un abbraccio, sará un applauso all’impegno e alla resilienza di tutti, alunni, docenti e famiglie dimostrati in questi mesi.”. Un gesto importante e significativo che per i ragazzi è stato importantissimo e che ha confermato la grande attenzione allo studente che è stata la linea seguita dalla preside Ceccarelli in tutto il suo percorso da dirigente scolastico.