Cultura



Festival Sinfonico 2020, via alla 27^ edizione

venerdì, 31 luglio 2020, 19:55

Anche in una situazione particolare, come quella che stiamo affrontando, non si fermano i concerti del Festival Sinfonico, giunto quest’anno alla ventisettesima edizione.

Saranno proposte due serate, al Cortile di Palazzo Ducale, la sede storica de festival concessa dalla Provincia di Massa-Carrara. Nessuna grande orchestra o coro, ma serate di sicuro interesse, pur nel rispetto dei numeri forzatamente limitati.

Il concerto del 5 agosto vedrà protagonista il brillante ed eclettico Duo Brillance, formato dal sassofonista Davide Nari e dal pianista Federico Gerini; la contaminazione dei generi, vero e proprio tratto distintivo del nostro tempo, caratterizza il programma, con brani che attraversano i diversi linguaggi, passando da Piazzolla a Morricone ai brani dei grandi sassofonisti contemporanei Woods e Iturralde.

Si torna nel solco della tradizione classica, ma ancora con originalità, nella serata dell’11 agosto: sotto la direzione di Paolo Biancalana si esibirà l’ensemble di Fiati dell’Orchestra del Teatro del Giglio di Lucca, presentando il brano forse più importante scritto per questo organico, la Serenata “Gran Partita” di Mozart, unita a una selezione per ensemble di fiati del “Flauto Magico”. Il repertorio per ensemble di fiati, particolarmente adatto ad esecuzioni all’aperto, ebbe una vastissima diffusione nei secoli XVIII e XIX; prima dell’avvento del fonografo, costituiva la possibilità preferenziale per ascoltare i capolavori più amati; l’ensemble di fiati non poteva mancare nelle residenze signorili, ed esiste un vastissimo il repertorio di trascrizioni, spesso brillanti e virtuosistiche, come quella del Flauto Magico che verrà presentata.

Il Festival è promosso dal Comune di Massa – Ufficio Cultura, con il patrocinio della Provincia di Massa-Carrara; è organizzato dall’Associazione Musicale Massese - Scuola Comunale di Musica e dall’Ufficio Cultura del Comune.

L’ingresso è a pagamento (€10, posto unico); in considerazione della ridotta capienza determinata dalle norme anti covid è consigliabile la prenotazione al tel. 347 6093958, o per email: festivalsinfonico@gmail.com. Altre informazioni on line presso: festivalsinfonico.wordpress.com; Facebook: Festival Sinfonico-Massa; Instagram: festival.sinfonicomassa