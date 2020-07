Francesco Gabbani annuncia il nuovo tour estivo

Altri articoli in Cultura

giovedì, 2 luglio 2020, 14:46

Dopo il periodo di chiusura imposto dall’emergenza sanitaria, riapre al pubblico da venerdì 3 luglio, il Museo Civico del Marmo, in Viale XX Settembre, 85, a Carrara. Il Museo è visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 11.00 alle 17.00, chiuso il lunedì

giovedì, 2 luglio 2020, 01:29

La storia favolosa di Carlo Dacomo e il suo teatro di marionette a Carrara: appello dela pronipote per raccogliere notizie e testimonianze

mercoledì, 1 luglio 2020, 22:54

La massese Tamara Bianchi si aggiudica il premio della sezione Still-life, mentre – Sandro Gherbassi è il vincitore del Premio fotografico nazionale “Mitilicoltori della Spezia"

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:19

White Carrara Downtown nel segno del social artist Jago. E' stato il primo artista nella storia ad inviare una scultura in marmo nello spazio. La sua opera "The First Baby" è stata ospitata nella stazione spaziale internazionale sotto la custodia del capo missione Luca Parmitano

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:15

È “Leone, appunti di una vita” ad aggiudicarsi il premio del pubblico. L’opera di Carmine Di Giandomenico e Francesco Colafella ha conquistato il popolo del web che lo ha votato come miglior fumetto del 2019, nell’ambito del riconoscimento “Il fumetto nella gerla”, indetto dal Festival del fumetto Nuvole a Montereggio

venerdì, 26 giugno 2020, 17:37

Dalla “danza” delle opere di Antonio Canova alla lirica di Giacomo Puccini passando per il viaggiatore Charles Dickens e le contaminazioni contemporanee sparse per tutto il centro storico a tracciare una linea di continuità con la scintilla di Michelangelo Buonarroti che a Carrara arrivò per cambiare per sempre il destino...