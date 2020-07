Cultura



Il Covid non ferma il Premio Bancarella

venerdì, 17 luglio 2020, 16:12

Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, la Fondazione Città del Libro e il Comune di Pontremoli insieme all’Unione dei Librai hanno voluto dare vita a due delle serate culturali più attese dell’estate, seppur rivisitate soprattutto per quel che riguarda la modalità di accesso agli eventi. Ed è con questa logica che, nei mesi di lockdown la Fondazione ha continuato nella sua opera di organizzazione, rimanendo in contatto virtuale con librai e case editrici ed arrivando a quelle che sono le sestine dei finalisti che sabato 18 e domenica 19 luglio, si “affronteranno” a suon di trame e capitoli sul palco del Premio Bancarella. Il tutto, è stato possibile grazie al contributo di importanti sostenitori, che hanno voluto prendere parte a questa importante iniziativa: Fondazione Carispezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, Edison, Regione Toscana, Panathlon International Mapei, Beghini Auto e Lions International.

La splendida cornice di piazza della Repubblica accoglierà il pubblico, per un massimo di 380 posti a sedere per entrambe le serate, non deludendo per contenuti e suspense. A dirigere i lavori sabato 18 ci saranno Paolo Liguori e Caterina Sardella, che accompagneranno i presenti sino alla consegna del 57° Premio Bancarella Sport. Domenica invece, a calcare il palco ci sarà la giornalista di origini succisane Gioia Marzocchi, che condurrà il salotto del 68° Premio Bancarella con gli autori e assisterà all’attesissimo spoglio delle schede.

Il palco poi, quest’anno avrà una sorpresa, anzi dieci sorprese. A fare capolino tra gli autori infatti, dieci panchine a forma di libro dedicate a dieci grandi vincitori nella storia del Premio Bancarella, realizzate da un imprenditore di origini pontremolesi, Aldino Albertelli.

Centrale sarà, come ogni anno la cultura.

Sabato 18 luglio, a contendersi il Premio ci saranno Alessandro Alciato con il suo “Non pettinavamo mica le bambole”, “Il tennis l’ha inventato il diavolo” di Adriano Panatta e Daniele Azzolini, Andrea Maietti autore di “Gioannbrerafucarlo. Gianni Brera, secondo me”, Piero Trellini e il suo “La partita”, “Ricky Albertosi. Romanzo popolare di un portiere” scritto da Collettivo Soriano a cura di Massimiliano Castellani e “Volevo solo nuotare (200.000 bracciate con Rachele Bruni)” di Luca Farinotti

Domenica 19 invece saranno i vincitori del Premio Selezione Bancarella 2020 a spartirsi l’attenzione del pubblico: Stefano Ardito con “Alpini. Una grande storia di guerra e di pace”, “L’estate dell’incanto” di Francesco Carofiglio, Desirèe Cognetti con “Una storia che parla di te”, Franco Faggiani e il suo “Il guardiano della collina dei ciliegi”, Angela Marsons con “Le verità sepolte”, e Piernicola Silvis, “Gli illegali”.

«In un momento della nostra esistenza così irreale – ha commentato il segretario del Premio Bancarella, Ignazio Landi -, un libro è un’ancora di salvezza in grado di farci viaggiare con la fantasia e ritornare a vivere emozioni e sensazioni, distraendoci per qualche ora dalle preoccupazioni e dall’isolamento quotidiano che ci avvolgono».

L’accesso alla piazza sarà possibile esclusivamente previa prenotazione o, in caso di posti liberi, sarà possibile effettuarla in loco. La prenotazione dei posti a sedere potrà essere effettuata telefonando alla Segreteria della Fondazione Città del libro 0187.830676 o ai quattro bar presenti nella piazza: Bar ristorante La Cortina di Cacciaguerra (0187.830050), Caffè Letterario (334.3359168), Caffè Bellotti dal 1883 (366.7435444) e Caffè e Antica pasticceria degli Svizzeri (0187.830160).

«È la prima volta che questo Premio, uno dei maggiori in Italia, è costretto ad arrendersi a questa pandemia – ha commentato il Presidente della Fondazione Città del libro, Gianni tarantola -. Arrendersi solo per il fatto che il Coronavirus ha sconvolto tempi e programmi. Nonostante questo, i librai indipendenti, già colpiti in precedenza da una profonda crisi commerciale hanno interpretato il gusto dei lettori e proclamato i sei vincitori del Premio Selezione Bancarella 2020».

Pontremoli quindi, non mancherà di accogliere librai e appassionati, dando nuovamente vita ad un momento culturale di grande spessore che, dal 1953, richiama interesse e prestigio.

L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 luglio 2020 alle ore 21.00. La cultura non ha confini. E non c’è occasione migliore dei Premi Bancarella per dimostrarlo.