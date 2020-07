Il vincitore del Premio Web “Il Fumetto nella Gerla”

Altri articoli in Cultura

mercoledì, 1 luglio 2020, 22:54

La massese Tamara Bianchi si aggiudica il premio della sezione Still-life, mentre – Sandro Gherbassi è il vincitore del Premio fotografico nazionale “Mitilicoltori della Spezia"

mercoledì, 1 luglio 2020, 20:19

White Carrara Downtown nel segno del social artist Jago. E' stato il primo artista nella storia ad inviare una scultura in marmo nello spazio. La sua opera "The First Baby" è stata ospitata nella stazione spaziale internazionale sotto la custodia del capo missione Luca Parmitano

venerdì, 26 giugno 2020, 17:37

Dalla “danza” delle opere di Antonio Canova alla lirica di Giacomo Puccini passando per il viaggiatore Charles Dickens e le contaminazioni contemporanee sparse per tutto il centro storico a tracciare una linea di continuità con la scintilla di Michelangelo Buonarroti che a Carrara arrivò per cambiare per sempre il destino...

mercoledì, 24 giugno 2020, 14:22

Quasi 50 mila visualizzazioni raggiunte per il videoclip dell'artista apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, del singolo "Libertad". Un grande risultato per la cantante, che ha messo anima e corpo in questo progetto

martedì, 23 giugno 2020, 14:45

10 artisti, selezionati attraverso uno speciale bando promosso nell'ambito della quarta edizione di White Carrara Downtown (18 – 26 luglio 2020), saranno chiamati a far emergere utilizzando qualsiasi tecnica, dalla scultura alla pittura, dall'incisione alle decorazioni, sulla "tela" bianca di altrettanti cubi di marmo una delle virtù della città di Carrara

lunedì, 22 giugno 2020, 10:59

Il festival internazionale della letteratura San Domenichino ha chiuso le adesioni con grande successo di partecipazioni: il doppio rispetto all’edizione precedente. Questa 61esima edizione segna l’inizio di una stagione nuova per il prestigioso premio letterario, organizzato dall’associazione culturale San Domenichino, presieduta dall’avvocato Giacomo Bugliani