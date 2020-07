Cultura



La favolosa storia di Carlo Dacomo

giovedì, 2 luglio 2020, 01:29

di donatella beneventi

Una storia di altri tempi, in una Carrara molto diversa da quella di oggi: da Bra, agli inizi del 1900, arriva Carlo Da Como, appassionato di teatro e in particolare di marionette; la città allora contava su almeno tre teatri disponibili, oltre agli Animosi e il Politeama, anche il teatro all'interno di Palazzo Pisani e un pubblico appassionato di opera e arte drammatica, quindi un ambiente stimolante e vivace.

Della presenza di Carlo e della sua famiglia , che ha risieduto in città per diverso tempo, non si sa molto e la pronipote, Adele d'Ippolito, guida turistca residente a La Spezia, ha conservato scrupolosamente fotografie, ritagli di giornale, documenti vari riguardanti il suo bisnonno: suo desiderio sarebbe quello di farne un romanzo, per cui, tramite la Gazzetta, lancia un appelo per poter raccogliere notizie da chi lo avesse conosciuto o da chi avesse in casa qualche piccola informazione a riguardo.

"Il mIo bisnonno Carlo - dice Adele - è morto a Carrara nel 1941 e mia nonna Adele aveva in via Rossi una merceria piuttosto nota: mi piacerebbe sapere di più su di lui, ma anche sul teatro di Palazzo Pisani, so che aveva fatto spettacoli anche ad Avenza. Ho provato a fare ricerche all'Archivio di Stato di Massa e anche alla Camera di Commercio, ma non ho trovato nulla. Se ci fosse qualcuno che possiede anche una fotografia, o un ricordo personale, mi farebbe piacere che mi contattasse".

Dal materiale in suo possesso, si sa che "Il teatro dei Pupi" era molto famoso all'epoca, aveva divertito generazioni di bambini fra Liiguria e Toscana: una delle maschere più famose era quella di Barudda e il ricavato degli spettacoli andava sempre in beneficenza.

La generosità era un tratto distintivo evidentemente, infatti nel 1957 la famiglia decise di donare le marionette e tutto il corredo ai detenuti di Porto Azzurro, addirittura su interessamento dell'allora ministro Angelini : da questo momento in poi, non si sa praticamente più nulla e poter, quindi, recuperare altre fonti sarebbe importante anche riportare alla luce un pezzo di storia della città.Per chi avesse notizie in merito, può contattare direttamente Adele D'Ippolito alla seguente email :Dele69@hotmail.itDonatella Beneventi