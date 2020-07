Cultura



La mostra di foto dell’Archivio Michelino nell’ultimo week-end di White Carrara Downtown

mercoledì, 22 luglio 2020, 18:50

I luoghi, le usanze, i mestieri, le persone e quel marmo che segna da secoli il destino della città: un percorso di immagini tratte dall’archivio ultracentenario dello Studio Fotografico Michelino, il più antico della città, che è un viaggio nel tempo dentro la memoria di Carrara e che sarà esposto in via Loris Giorgi e in via Santa Maria per il secondo e ultimo weekend di White Carrara Downtown. Organizzatore della mostra è Nicola Pieruccini, coordinatore comunale della Lega, che ha la sede del suo partito proprio in via Santa Maria, in uno dei palazzi storici della città e che è un appassionato della storia e delle tradizioni della sua città natale. La mostra, che conta una quarantina di immagini storiche, si svilupperà in due percorsi distinti divisi tra le due strade coinvolte: una serie di fotografie risalenti agli anni trenta che documentano il lavoro alle cave e che fanno parte di una mostra che venne esposta a New York e una seconda serie di scatti di scorci più o meno famosi della città e di momenti di vita quotidiana la cui datazione va dagli inizi del ‘900 agli anni cinquanta. Un lungo, affascinante “ come eravamo” per non perdere il valore del percorso fatto per arrivare fino ad oggi.