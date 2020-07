Cultura



Le notti dell'archeologia a Massa: al via il secondo appuntamento

venerdì, 17 luglio 2020, 15:57

di donatella beneventi

Dopo il grande successo della prima serata il 10 luglio a Villa Cuturi, con la conferenza di Cristiana Barandoni, archeologa, sui misteri dell'Egitto, appuntamento il 17 luglio in piazza Berlinguer alle ore 20.30 con Marco Ferri, giornalista professionista, nasce a Firenze nel 1958 e si laurea in storia contemporanea. Per 25 anni ha scritto di cultura e spettacoli su varie testate; dal 2012 è stato responsabile della comunicazione della Galleria degli Uffizi e del Polo Museale Fiorentino; nel 2018 e 2019 è stato all'ufficio media della Fondazione Franco Zeffirelli.

È autore di libri e articoli scientifici, ed infine ha ha diretto Medicea, rivista interdisciplinare di studi medicei.



Collabora con NationalGeographic per la quale, tra l'altro, è stato coproduttore associato del docufilm Secrets of Florence (Firenze. Le trame del Rinascimento). Il tema della sua conferenza avrà come protagonista il Ponte Vecchio.



"Le notti dell'archeologia" è un evento organizzato dal Gruppo Apuo versiliese, con il patrocinio del comune di Massa, la regione Toscana , il Touring club sez di Massa Carrara e di Coopfi.



A causa delle norme anti covid , la conferenza è su prenotazione tramite email walter.sandri@iol.it.



In caso di avverse condizioni meteorologiche, l'evento non avrà luogo.