Cultura



Oggi su Rai Radio Uno la storia del premio lunezia

domenica, 12 luglio 2020, 10:50

di vinicia tesconi

Ci sarà anche Stefano De Martino, lo storico ideatore e patron del Premio Lunezia nella trasmissione condotta da Savino Zaba, oggi, alle 13,30 su RAI Radio Uno. Una puntata dedicata alla storia del Premio Lunezia che arriva quest’anno alla sua venticinquesima edizione dopo aver ormai da anni consolidato la sua fama come manifestazione principe nell’ambito del valore letterario delle canzoni italiane. Un’edizione 2020 inevitabilmente condizionata dalla pandemia che ha inciso in maniera decisiva su tutti gli eventi del mondo dello spettacolo e che anche per il Lunezia non ha ancora permesso una definizione chiara delle serate e delle sedi in cui si terranno, nonostante la riconferma che il Premio anche quest’anno ci sarà. L’appuntamento è quindi per oggi alla 13,30 su RAI Radio Uno per ripercorrere il lunghi fasti della manifestazione musicale che ha fatto brillare le estati della provincia Apuana ad Aulla, nelle terre della luna, dove è nato, ed a Carrara, dove per molte edizioni è stato l’evento clou dell’estate, eliminato con l’ultimo cambio di amministrazione, ma ancora fortemente impresso nei cuori di cittadini e commercianti.