"Omne vivum ex ovo": mostra retrospettiva dedicata allo scultore Iginio Balderi

venerdì, 17 luglio 2020, 15:53

di francesca vatteroni

Dopo alcuni mesi di necessaria chiusura, il Museo Diocesano di Massa ha aperto nuovamente i suoi spazi. Il curatore Mauro Daniele Lucchesi ha spiegato «La suggestione del titolo, ci indica la strada da percorrere per avvicinarci a passi leggeri alle sue opere, per coglierne appieno i significati arcani che le rendono ancora oggi così contemporanee, il desiderio dell'uomo di scendere verso l'alto di capire il senso della vita non ha tempo.[...] L'ignoto irriconoscibile si avverte nella sensibilità »



Il Museo Diocesano di Massa (Ms) ha accolto un'altra esposizione di arte contemporanea: con la mostra retrospettiva "Omne vivum ex ovo" dedicata all'artista Iginio Balderi (Pietrasanta 1934 – Milano 2005), sculture riconosciuto a livello internazionale per la ricerca formale sempre all'avanguardia e che ha vissuto tra la Versilia, Milano e gli ultimi anni in Olanda. La mostra sarà aperta da giovedì 16 luglio fino al 4 ottobre, curata da Mauro Daniele Lucchesi e organizzata dall'Associazione Quattro Coronati di Massa insieme all'Iginio Balderi Archivio.

Lo scultore ha realizzato queste opere ispirandosi a forme naturali, su cui applica le proprie esigenze funzionali ed artistiche dando vita a forme essenziali e pure: 14 sculture in bronzo, fibra di vetro e marmo semplici per il loro puro estetismo.L'uovo, la spirale, la città, il totem e i simboli archetipici sono figure essenziali ma contemporanee sia per le forme che assumono nelle sculture sia per il loro significato. Per comprendere i significati celati dietro a queste opere misteriose è necessario conoscere la vita e le esperienze dello scultore Iginio Balderi scomparso a Milano nel 2005, che merita una riscoperta e una rilettura attenta.

All'interno del museo una mostra rinascimentale inedita: l'arte rinascimentale e l'arte contemporanea si accostano e si intrecciano. « Le opere degli artisti contemporanei trovano sempre modo di dialogare con quello che è all'interno del museo, ogni volta diverso a volte più pieno a volte più vuoto. » mi ha spiegato Barbara Sisti. Due mondi lontani si richiamano: questa scelta ha spinto il visitatore a leggere l'opera antica in confronto a quella contemporanea, una sfida e una ricerca coinvolgente per l'osservatore.