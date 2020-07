“Premio Bione” a La Spezia: tra i premiati il baritono carrarese Sergio Bologna

Altri articoli in Cultura

giovedì, 23 luglio 2020, 14:40

In uscita, domani 24 luglio, il nuovo pezzo Burn With Me della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Per la cantante è tempo di un featuring, infatti per questo brano ha scelto di collaborare con l’artista Aismar Jr Simon, cantautore cubano con la musica...

giovedì, 23 luglio 2020, 13:59

Parte domenica da Majano in Friuli, Inedito Acustico, il nuovo tour di Francesco Gabbani che torna dal vivo con nuovo spettacolo acustico con cui racconta il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell'amico Fritz, suo alter ego

mercoledì, 22 luglio 2020, 18:50

I luoghi, le usanze, i mestieri, le persone e quel marmo che segna da secoli il destino della città: un percorso di immagini tratte dall’archivio ultracentenario dello Studio Fotografico Michelino, il più antico della città

mercoledì, 22 luglio 2020, 17:12

Il Premio Montale Fuori di Casa ritorna, ancora in modalità on-line su Facebook, dalle ore 17,00 di sabato 25 luglio, quando verrà premiato Fabio Concato, storico cantautore di Milano, per tutta la sua produzione musicale e in maniera speciale per la sua ultima canzone “L’Umarell”, scritta in dialetto milanese e...

mercoledì, 22 luglio 2020, 13:48

Venerdì 17 è entrato, nella Round Table 53 Carrara Val di Magra, Piero Garibaldi, attivo nell'ambito artistico con l'organizzazione di mostre e la promozione di eventi, a seguito di un connubio, tra il Club e l'attività del neo socio, che nel corso degli anni ha portato attenzione verso il mondo...

martedì, 21 luglio 2020, 10:27

Era stata inaugurata il 6 marzo scorso, qualche giorno prima del blocco totale di ogni attività per il Covid-19 che ne aveva causato l’immediata chiusura