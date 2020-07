Cultura



“Sangue rosa”: il libro fotografico di Cesare Chioni presentato da Nicola Ricci

lunedì, 20 luglio 2020, 18:27

E’ una raccolta di immagini particolarmente suggestive, realizzate da Cesare Chioni, infermiere e fotografo di Montignoso, intervallate da frasi filosofiche sull’essenza della vita. Si tratta di un lavoro ideato e realizzato interamente da Chioni e dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne . “Sangue rosa” è il titolo dell’opera che è stata presentata pochi giorni fa dal professor Nicola Ricci, docente dell’istituto Barsanti di Massa e amico personale di Cesare Chioni con il quale ha condiviso il percorso politico della creazione del coordinamento massese di Italia Viva. “Cesare è un personaggio lungimirante – ha detto Ricci - sempre pronto ad aiutare gli altri sia in corsia nell'ospedale Versilia nel quale lavora, ed anche nella vita privata. In più è anche impegnato in politica. Il libro “Sangue Rosa” intende dare un messaggio chiaro e netto: “no alla violenza sulle donne.”. Il libro è disponibile da ieri nelle librerie di Massa e di Carrara.

V. T.