Cultura



Si torna a ballare con l’ultimo singolo di Ilary Z

giovedì, 23 luglio 2020, 14:40

In uscita, domani 24 luglio, il nuovo pezzo Burn With Me della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Per la cantante è tempo di un featuring, infatti per questo brano ha scelto di collaborare con l’artista Aismar Jr Simon, cantautore cubano con la musica nel sangue.

Burn with Me uscirà su tutte le piattaforme, mentre su YouTube inizia il count-down per il videoclip: una storytime che vedrà i due cantanti in una cornice prestigiosa, la meravigliosa villa “La Sughera” dell’Architetto Tiziano Lera, chiamata così per le numerose querce da sughero che popolano il terreno. Nella suggestiva location farà da padrona una vista spettacolare, che spazia dalla punta di Livorno alle Cinqueterre.

Su ciò che vi dovrete aspettarvi dal brano, Ilary non ha dubbi: “La musica è travolgente, sono certa che non deluderà chi mi segue da anni: mi rappresenta in pieno. La nota calda e sensuale è data dal ritmo della musica latina e la voce del bravissimo Aismar Jr Simon, ha dato un quid in più alla canzone. Sono certa che questo brano vi farà ballare, perché è pensato proprio per questo”.

Il brano è stato scritto a quattro mani da Ilaria Sacchetti e Il famoso musicista Leonardo Rosi, la produzione Video è stata curata da SBM Studio di Massa .

“Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto: Aixmar, grandissimo musicista e cantante; Leonardo Rosi per il sound Design e il mixing,

per il mastering Tommy Bianchi del White Sound Mastering Studio, la mia vocal coach Silvia Pellegri, Davide Barducci e Lucia Furia della SBM Studio per il videoclip, Laura Grossi per la fotografia, Virginia Giannarelli e Mides by Cristina Gori rispettivamente per makeup e hairstyle, Nadia La Saia per i costumi e Altra Ottica Massa per tutta l’attrezzatura ottica" – ha concluso Ilaria.

Il nuovo singolo di Ilaria Sacchetti uscirà domani, 24 luglio e sarà presente su Spotify, , YouTube, Amazon, iTunes, Deezer. Non vi resta che ascoltare la canzone, una vera e propria ventata di energia!

È possibile seguire Ilaria su tutti i social network (Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin) e ascoltare tutti i suoi più grandi successi sul suo profilo artista di Spotify music.

Chi è Ilary Z: Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z è conosciuta come cantante, ma anche come istruttrice di Zumba, fitness, coreografa e ballerina, svolgendo l’attività di trainer da oltre 19 anni. Si è distinta negli anni grazie ad altri grandi successi come “Baila con migo”, “Waiting for you”, “Love in tango”, “Eres mi vida”. Il suo ultimo singolo “Libertad” ha raggiunto più di 50Mila visualizzazioni su YouTube in poco tempo.

Lo staff di Ilary Z:

Lyrics by Ilary-Z feat Aixmar.

Sound Design, Recording, Mixing, Leonardo Rosi - Massa, Italy

Mastering Tommy Bianchi del White Sound Mastering Studio

Layout by Ilary-Z

Vocal Coach Silvia Pellegri

Videoclip Story and Screenplay by Barducci Davide e Lucia Furia SBM Studio & Ilary-Z Screenplay development, video shooting/Editing and final realization by SBM Studio

Director of Photography Laura Grossi

Make up by Virginia Giannarelli

Hairstyle by Mides Cristina Gori

Dresses Designer by Nadia La Saia

Attrezzatura ottica Altra Ottica Massa