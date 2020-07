Tutti gli Incontri di Apuamater

Altri articoli in Cultura

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:28

L’annuncio è stato dato stamani a Villa Cuturi dall’ideatore del Premio, Stefano De Martino, patron del Premio Lunezia e dal sindaco di Massa Francesco Persiani insieme allo staff dell’organizzazione del festival

lunedì, 27 luglio 2020, 19:41

In occasione dei cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, l'Istituto Valorizzazione Castelli quale coordinamento della Re.Pro.Bi. Massa-Carrara, prende spunto da uno dei testi più importanti dello scrittore di Omegna, “la Grammatica della fantasia”, per costruire un percorso di approfondimento ed incontro, affascinante e coinvolgente

lunedì, 27 luglio 2020, 14:07

Sono state presentate oggi le due le iniziative che coinvolgeranno il centro storico di Carrara durante il mese di Agosto: "CARRARA e...state2020" e "Salotti d'autore. Gli autori presentano i loro libri" a presentarle questa mattina l'assessore alla cultura Federica Forti e il presidente della commissione cultura Cesare Bassani

lunedì, 27 luglio 2020, 10:26

12 aziende artigiane della provincia di Massa Carrara promuoveranno i loro prodotti ed il territorio attraverso fotografie uniche ed irripetibili

giovedì, 23 luglio 2020, 14:40

In uscita, domani 24 luglio, il nuovo pezzo Burn With Me della cantante apuana Ilaria Sacchetti, in arte Ilary Z, famosa nel panorama musicale della musica latina. Per la cantante è tempo di un featuring, infatti per questo brano ha scelto di collaborare con l’artista Aismar Jr Simon, cantautore cubano con la musica...

giovedì, 23 luglio 2020, 14:29

Parte domani sera, a Spezia, la prima edizione del Premio Bione per la lirica. Il premio, nato da un’idea della regista e produttrice Paola Settimini, è dedicato al baritono spezzino Emilio Bione che calcò i più prestigiosi teatri lirici del mondo e che si fece amare dai suoi concittadini