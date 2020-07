Cultura



Un libro-favola dedicato ai bambini della Pediatria O.P.A

giovedì, 9 luglio 2020, 15:38

La giovane scrittrice di 8 anni D.R frequentante la scuola elementare “ Le Grazie” di Massa e suo padre il professor Nicola Ricci sono gli autori di questo piacevole e coloratissimo libro-favola dal titolo “La Cicala”.



Tutto è nato nel mese di marzo 2020 durante il periodo Covid19 nel quale tutti gli Italiani sono rimasti chiusi in quarantena nelle loro abitazioni, ed è proprio in quell'occasione che D.R 8 anni, la madre Sara ed il padre Nicola hanno trovato la forza di inventare qualcosa di creativo ed un'idea brillante ha fatto nascere “ LA CICALA”.



Dalla fantasia di D.R 8 anni è nato il racconto che parla di una Cicala rivisitata, la quale invece di essere oziosa e nulla facente e perditempo, in questa nuova avventura CICALA aiuta tutti gli insetti del giardino Mille Fiori, una favola che parla di cooperazione di aiuto reciproco ed i disegni, olio su tela, acquerello, matite colorate e pennarelli coloratissimi riempiono di energia ed amore l'intera storia.



Parte del ricavato, ha deciso D.R 8 anni sarà destinato all'associazione “UN CUORE UN MONDO” O.P.A pediatria Ospedale Pasquinucci Massa, per l'aiuto ai piccoli bambini ricoverati ed alle loro famiglie, ed ai tanti progetti creati dalla gentilissima associazione.



Ma la sorpresa ed il regalo non finiscono qui, gli autori del libro hanno deciso di creare una vera e propria “ caccia al tesoro “, all'interno di due sole copie del libro ad oggi in vendita nelle librerie di Massa Carrara sono state inserite come firma le iniziali “D.R” ( racchiusa i un cuoricino rosso), proprio all'interno e nascoste nelle pagine del libro e chiunque le troverà, telefonando al 3283073683 prof Nicola Ricci o mandando una email a: nicolaricci@hotmail.it riceverà una maglia autografata dal cantante Francesco Gabbani ( vincitore di San Remo).



Un ringraziamento a:

Dott. Cesare Chioni (Montignoso) Fotografo; Pizzeria Ale's Pizza (marina di Massa) di Alessandro Gatti; Gelateria Haziel (Massa) ; Cavallino a Dondolo Giochi (Massa); Anteprima Uomo abbigliamento Massa; Macelleria Santucci Massa; Merceria Marchetti Massa, un particolare ringraziamento a Daniele Ricci attraverso il quale l'opera ha preso vita

Ad oggi il libro potrà essere acquistato presso le librerie:

Libreria Erreci Booklet via Pellegrino Rossi 8 Marina di massa tel: 3298791010

Libreria Libri in Armonia via Pacinotti 16 Massa tel 058544962

Libreria Mondadori Bookstore Piazza Bertagnini 9 Massa tel 0585 282589

Libreria Mondadori Carrara Via Roma, 1, 54033 Carrara MS tel 0585 283891

Libreria Bajni Via Verdi, 2, 54033 Carrara MS tel 0585 70714

Libreria Mondoperaio Piazza Giuseppe Garibaldi, 9/A tel 0585 45127