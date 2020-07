Cultura



"Un viaggio sentimentale a Carrara: luoghi anglo-americani e itinerari poetici nella capitale del marmo"

lunedì, 20 luglio 2020, 18:33

di vinicia tesconi

Esiste sia nella versione italiana, sia in quella in lingua inglese ed ovviamente sia in cartaceo, sia in formato e-book. Da oggi è presente nelle librerie ed anche online e la sua uscita è stata annunciata dalla Dickens Fellowship di Carrara nel corso dell’attuale edizione della White Carrara Downtown. Si tratta del libro: "Un viaggio sentimentale a Carrara: luoghi anglo-americani e itinerari poetici nella capitale del marmo", edito da Casa Editrice SEA, che raccoglie uno studio curato da Marzia Dati con l’obiettivo di diffondere e far conoscere le potenzialità artistiche, storiche e internazionali di Carrara. Il volume della Dati, anglista e presidente della Dickens Fellowship di Carrara, è nato dal lavoro di ricerca che la Dickens Fellowship conduce sulla presenza della comunità anglo- americana a Carrara nell'Ottocento. “Un viaggio sentimentale a Carrara, perchè a Carrara si possono fare molteplici viaggi nella storia, nell'arte, nella letteratura, nello spazio e nel tempo. – ha spiegato Marzia Dati - Questo è solo uno dei tanti viaggi possibili.”. Il volume contiene un itinerario dei luoghi accompagnato da un itinerario poetico costituito da liriche di poeti inglesi e americani in lingua originale tradotti in italiano da Marzia Dati :John Ruskin, Emily Dickinson, Aldous Huxley, Lawrence Ferlinghetti, Ezra Pound e molti altri che hanno cantato Carrara. Marzia Dati sta ultimando il dottorato di ricerca presso l'Università degli Studi di Pisa nel Dipartimento di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, con una tesi di dottorato sulla poesia america e John Reed, autore del famoso reportage " I Dieci giorni che sconvolsero il mondo". All’uscita del libro di Marzia Dati sono collegati alcuni eventi di White Carrara Downtown: il 21 luglio alle ore 22:30 nello splendido scenario dell'Accademia di Belle Arti, Antonio Bertusi, attore e operatore teatrale, docente di tecniche di movimento con all’attivo molte rappresentazioni di successo e una lunga collaborazione con la Dickens Fellowship, reciterà i testi degli autori dei poeti inglesi e americani presenti nella guida della Dati che introdurrà ogni testo. Il 22 luglio ci sarà invece la conferenza itinerante nei luoghi degli anglo-americani a Carrara con partenza dal monumento di Mazzini in piazza dell’Accademia.