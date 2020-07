Cultura



Z.I.A: uno scenario di morte

sabato, 18 luglio 2020, 14:11

di francesca vatteroni

Il progetto multimediale di Marco Buratti presso il parco della Rinchiostra propone un racconto sulle due esplosioni che coinvolsero la Framoplant il 17 luglio 1988.



Massa-Carrara- Durante gli anni 80-90 la Zona Industriale Apuana è stata scenario di avvelenamenti ambientali, morti bianche, finte bonifiche e tentativi di insabbiamento di prove e occultamento di rifiuti tossici.



Parte della popolazione della zona seppe prendere coscienza del disastro ambientale che si stava diffondendo, così il movimento da minoranza attiva è diventato maggioranza pesante: il referendum ha modificato gli equilibri. Le donne hanno sempre preceduto il movimento, hanno occupato le strade e hanno denunciato incidenti che sarebbero rimasti nascosti. Numerosi sono stati gli incidenti avvenuti nel corso degli anni, l'incidente più grave è stato il 17 luglio 1988 quando due esplosioni — la prima alle ore 6:10; la seconda alle ore 6:15 — hanno innescato un incendio alle 06:20 che andò ad interessare un serbatoio contenente l'insetticida Rogor. Da esso si è sprigionata una nube tossica che si diffuse nelle zone limitrofe di Marina di Massa, Marina di Carrara e nella zona della Versilia per un raggio di 2000 km².



Il progetto di Marco Buratti è stato una mostra multimediale in cui tramite foto e filmati sono stati rievocati i tanti tragici momenti vissuti dalla popolazione durante le due esplosioni avvenute alla Framoplant nella Zona Industriale Apuana, con video-interviste rilasciate da abitanti di Alteta ed Avenza e con materiale d'archivio come locandine, foto storiche, spot pubblicitari Edison Montecatini.



Il fotografo Marco Buratti ha spiegato "Ho deciso di fare questo progetto dato che non l'ho vissuta in prima persona e attraverso le foto e i discorsi scambiati con le persone di Alteta e Avenza che invece avevano vissuto lo scoppio, ho deciso di dare loro una voce.Desidero raccontare una storia culminata 30 anni fa ma ancora attualissima."



Un progetto che ha fatto ricordare questo enorme disastro ambientale, che ha reso tra i tanti danni, le falde acquifere delle nostre zone tossiche e nocive per l'uomo.



Il progetto Z.I.A. è stato nel 2018 finalista al premio Voglino di Lodi nel contesto del festival di fotografia etica, è stato pubblicato su Il Venerdì di Repubblica, sull'online di EyesOpen, Magazine, selezionato dal collettivo Ulixes Picutres con Officine Fotografiche.