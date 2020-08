Cultura



Al Parco di Ricortola cineforum ed incontri letterari

venerdì, 28 agosto 2020, 09:17

Come ormai da alcuni anni anche per il 2020, l’Associazione “Alberto Benetti” di Massa, la sezione di Massa dell’ANPI “Linea Gotica Patrioti Apuani” e l’Associazione “La Cerbaja” hanno in programma la realizzazione di un CineForum quest’anno intitolato “Ambiente e Diritti Umani” da realizzarsi presso il Parco della Memoria di Ricortola in Via delle Pinete angolo Via Don Carlo Gnocchi a Marina di Massa. L’evento inizialmente era previsto per il mese di giugno scorso. A causa però delle misure preventive per ridurre i rischi di contagio da Covid-19, gli organizzatori hanno deciso di riprogrammare il CineForum per l’ultimo sabato di agosto e tutti i venerdì del mese di settembre a partire dalle ore 21:00. L’ingresso alla rassegna è libero con obbligo di mascherina e distanziamento. In caso di pioggia gli eventi sono rimandati al giorno successivo o alla settimana seguente.

Nel quadro di una stabile e consolidata collaborazione anche con il Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli, si è lavorato per allestire una rassegna cinematografica originale sui temi della difesa dei diritti umani collegati alla tutela dell’ambiente.

Ad integrazione del programma di proiezioni è prevista anche una serata dedicata agli “Incontri Letterari”.

Si inizia Sabato 29 agosto con il cortometraggio “Cave Cavem” di Alberto Grossi che sarà presente alla proiezione. Impegnato ed appassionato documentarista di storie, di tradizioni e dell’ambiente montano, autore tra l’altro dei cortometraggi “Cosa c’è sotto le nuvole” e “Aut Out”, vincitore nel 2015 del premio “Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno”, il massese Alberto Grossi con questo suo ultimo lavoro rinnova la sua denuncia documentata in difesa delle Alpi Apuane, invitando cittadini ed associazioni, ambientalisti ed amanti della montagna, operatori economici ed istituzioni ad acquisire consapevolezza circa i rischi e le minacce che incombono sul paesaggio, sul lavoro e, soprattutto, sulla futura disponibilità di acqua di questo territorio a causa dell’esasperato sfruttamento del bacino marmifero apuano. “Cave Cavem” sarà preceduto da un breve filmato sulle bellezze e le peculiarità delle Alpi Apuane.

Venerdì 4 settembre, nel quadro degli “Incontri Letterari”, verrà invece presentato il romanzo “La parte del fuoco” di Marco Rovelli. Storia di Karim ed Elsa, di immigrazione clandestina e di disagio. Libro di denuncia che racconta il nostro tempo visto dai margini, perché “è dal margine che si comprende la forma delle cose”. Dialoga con l’autore Alessio Liberatori, specialista in comunicazione audiovisiva.

Venerdì 11 settembre è in programma la proiezione del reportage “Il marmo di Carrara: una maledizione ? Le Alpi Apuane in pericolo” di Yann Le Gléau.Il reportage della rete culturale televisiva franco-tedesca ARTE si interroga ed interroga su cosa sia rimasto ai carraresi del marmo di Carrara. Il quadro tratteggiato risulta essere piuttosto fosco: paesaggi montani, sorgenti, fauna e flora compromessi dalle cave; profitti per pochi e disoccupazione per tanti; misere ricadute economiche sul territorio e ricatto occupazionale; abusi e sospette illegalità diffuse; minacce. Racconto di un’accelerata e scellerata devastazione ambientale ed economica dove il marmo in blocchi viene esportato mentre tre quarti dell’escavato viene ridotto in polvere per arricchire le multinazionali del carbonato di calcio.

Venerdì 18 settembre verrà proiettato il film-documentario “Spears from all sides” (Lance da tutte le parti) di Christopher Walker. L’ampia trivellazione petrolifera in Ecuador sta distruggendo la foresta pluviale amazzonica ed i mezzi di sostentamento della popolazione locale. Girato in 3 anni, il film rivela i progressi di questa attività dal punto di vista intimo del popolo Waorani. È una storia drammatica di inganno, brutalità, tradimento e, alla fine, speranza.

Venerdì 25 settembre sarà la volta infine della proiezione di due cortometraggi. “Guarding the Forest” (A guardia della foresta) di Max Baring e Karla Mendes. Il film racconta della protezione delle foreste nell’Amazzonia brasiliana da parte dei Guardiani della foresta e di forze di volontariato indigene che rischiano la vita pattugliando le loro terre e distruggendo i campi di disboscamento illegali. Dipinge un’immagine inquietante della futura sicurezza dell’Amazzonia, una regione che produce il 20% dell’ossigeno del mondo.

A seguire, “The climate Limbo” di Paolo Caselli, Francesco Ferri, Elena Brunello. Un documentario che analizza l’impatto dei cambiamenti climatici sulle migrazioni, la scarsità di combustibili e le guerre. Entro il 2050 i disastri legati al cambiamento climatico potrebbero sfollare fino a 250 milioni di persone.

La filmografia proposta, pur avendo una connotazione anche internazionale, è stata selezionata tenendo conto delle problematiche direttamente o indirettamente riconducibili al contesto locale. Le proiezioni saranno accompagnate da dibattiti ed interventi di specialisti sui temi trattati.