Concerto per arpe domani sera in duomo a Carrara

martedì, 25 agosto 2020, 09:05

Sono sette le arpiste che si esibiranno domani sera, all’interno del Duomo di Carrara, in un concerto articolato su brani di ensemble e di arpa singola: sono le sette musiciste che hanno partecipato alla masterclass tenuta dalla professoressa Lisetta Rossi presso la Scuola di Musica del comune di Carrara e sono tutte, tranne una, ex allieve della docente che per anni ha insegnato al conservatorio Musicale di La Spezia. Due delle arpiste sono originarie di Carrara ed hanno iniziato il loro percorso musicale proprio nella scuola comunale di Musica della città. La masterclass della professoressa Rossi, da un anno in pensione dal Conservatorio di Laspezia, ha visto impegnate con grande entusiasmo le arpiste dal 21 agosto e si concluderà domani sera con il concerto conclusivo che ha in programma brani di Verdi, Faurè, Paganini, Bizet e Gliere.

L’appuntamento è, quindi, per domani 26 agosto alle 21 presso il Duomo di Carrara. L’ingresso è a offerta libera.