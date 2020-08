Cultura



Cosmo Giapponese ad 'Abitare la soglia' dal 19 agosto al 6 settembre

mercoledì, 19 agosto 2020, 22:58

Continua il progetto "Abitare la soglia", iniziativa che ha preso forma durante la fase 3 del Covid da un gruppo di amici artisti con il il desiderio di voler condividere bellezza, arte, natura ricominciando a varcare la soglia di case altrui e di vite altrui. Le opere poste all'interno dello spazio Bene-Stare piccolo studio-atelier in centro storico a Massa, desiderano suscitare meraviglia e curiosità negli occhi dei passanti affinchè possano essere catturati se pur per un istante dalla bellezza.

Dal 19 agosto al 6 settembre la soglia e lo spazio interno saranno abitati dalle tele dell'artista giapponese Mari Furukawa in arte Wanli.

In "Cosmo Giapponese" Wanli ricorre al simbolismo astrologico per indagare l'ordine che regge l'universo. Studia la ciclicità dei fenomeni naturali, la teoria dei Cinque Elementi per esplorare la corrispondenza tra microcosmo e macrocosmo.

Nelle sue tele la doppia natura di Yin e Yang rispetta i precetti dell'arte geomantica del Feng Shui.

E' possibile accedere all'interno dello spazio Bene-Stare su appuntamento scrivendo a giuntolicristina@gmail.com o telefonando al 3382027659

Spazio Bene Stare di Cristina Giuntoli Architetta, via mura sud 35 Massa