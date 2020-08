Cultura



Dopo il Covid, è di nuovo tempo di cinema

martedì, 4 agosto 2020, 13:33

Dopo l'assenza del cinema in città per cinque mesi a causa dell'emergenza sanitaria, è ritornata la settima arte sul grande schermo; un ricco programma di titoli che nel mese di luglio in Piazza Europa grazie all'iniziativa del Film Club Germi Cinema il Nuovo in collaborazione con comune della Spezia e Fondazione Carispezia.



Una rassegna cinematografica che si è rivelata all'altezza delle aspettative apprezzata dal numeroso pubblico che ha assistito alle proiezioni. Il programma Arena Estate 2020 di agosto / settembre si svolgerà ancora in tutta sicurezza secondo le normative Covid-19 L'offerta filmica comprenderà pellicole della corrente stagione cinematografica, bruscamente interrotta dal lockdown , film inediti e anteprime nazionali per il grande schermo che spaziano dal genere per ragazzi e family a film di qualità. Le proiezioni per questo si svolgeranno alle 21.30 fino al 18 agosto e poi anticipate alle 21.00 nei giorni successivi .Si parte quindi Venerdì 7 Agosto con la proiezione "YESTERDAY " con la promozione 2x1 per studenti universitari.Yesterday è un'elegia dei Beatles.Un mondo senza i Fab Four non avrebbe senso. Oggi come ieri. E come domani. Le loro canzoni ci accompagnano lungo circa due ore. impossibile annoiarsi. Il cinema torna il 14 agosto con PICCOLE DONNEUn lettura personale che parla di donne, arte, soldi.



La regista ci dà la sua versione di una storia senza tempo, che non ha mai smesso di parlare al nostro presente. A Ferragosto replica a grande richiesta dopo il grande successo all'inaugurazione dell'Arena l'Anteprima Nazionale IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE Travolgente commedia dove si celebra la vita, l'ironia, l'amicizia con due attori dall' altissimo livello interpretativo: Fabrice Luchini e Patrick Bruel. I due attori insieme formano una coppia unica, vibrante, sempre in sintonia, che non prevaricano mai l'altro, sono speculari, incredibilmente divertenti. Tra le anteprime nazionali VOLEVO NASCONDERMI con Elio Germano film rimasto in sala solo un giorno prima del lockdown e Piazza Europa lo riporta al pubblico il 16 Agosto Un'esperienza visiva quasi una mistica del colore. Lo spettatore entra nei quadri di Ligabue, fa le stesse sue esperienze, vede con lo stesso occhio, diviene in qualche modo anche lui animale. Quando gli italiani lavorano bene, riescono proprio a creare dei capolavori. Per le famiglie con l'offerta per ogni genitore un bambino entra gratis arriva il 17 agosto con LA FAMIGLIA ADDAMS Cinema che unisce. Da una generazione all' altra.



Personaggi che attraversano i decenni, conquistando ogni volta nuove legioni di fan. Basta guardare il pubblico che si riunisce in sala: genitori e figli, nonni e nipoti, i primi sull' onda della nostalgia, i secondi sicuri di trovare solidi motivi di divertimento. Il 18 agosto un'altra Anteprima Nazionale LA CANDIDATA IDEALE Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità deve lottare quotidianamente contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne. Maryam si ritrova a firmare i documenti per la candidatura alle elezioni per il Consiglio Comunale, la situazione si fa ancor più complicata. Dopo il concerto di Gino Paolo e Danilo Rea del 19 Agosto, torna il cinema giovedi 20 Agosto con l'Anteprima Nazionale, IL GRANDE PASSO Gemelli diversi. Nella realtà e nella finzione, dove condividono il set per la prima volta: Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. Il grande passo incarnano rispettivamente Dario e Mario Cavalieri, due fratelli, meglio, fratellastri simili fisicamente, ma differenti per carattere, storia e volontà: il primo nel rovigotto sogna, anzi, progetta di andare sulla Luna, il secondo vivacchia con mamma a Roma, auto-recluso nella ferramenta di famiglia. Un film di antieroi comici che con generosità elogia i sognatori con i suoi protagonisti.Un' altra grande prima bloccata dal lockdown ma che si potrà vedere in questa rassegna il 21 agosto è EMMA. un'eroina che non potrà piacere a nessuno, fuorché a me stessa, scriveva Jane Austen prima di dar vita al romanzo. L'accento è sulla protagonista, sul mondo chiuso che la circonda. Lunedì 24 Agosto , la splendida Juliette Binoche è la protagonista del IL MIO PROFILO MIGLIORE.Una donna di cinquant'anni si finge un'affascinante ventiquattrenne su FB e comincia una relazione online con il migliore amico del suo fidanzato. Una riflessione profonda sull'amore ai tempi dei social network. Il 25 Agosto Anteprima Nazionale NON CONOSCI PAPICHA un bellissimo film in un crescendo di tensione narrativa che esplode come grido di resistenza al fondamentalismo religioso. Il 26 Agosto MEMORIE DI UN ASSASSINO uscito in Italia dopo il clamoroso successo di PARASITE, l'occasione di una rarità del suo regista Bon Jo -Ho, un film che non ti annoia, che ti tiene incollato allo schermo, ben girato, ben recitato, una storia vera, cruenta, raccontata con ironia. Erano anni che un giallo fosse così interessante. Toni leggeri con LA BELLE EPOQUE il 27 Agosto, Una messa in scena gioiosa di un cinema che regala un sorriso persistente allo spettatore. Domenica 30 Agosto DIO E' DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA sarcastico e tagliente, il film è ben ritmato, generoso di emozioni e sentimenti. Si ride anche. Un duro attacco al maschilismo che non cade nello stereotipo del grottesco e del tragicomico balcanico. Agosto si chiude il 31 agosto con IL MISTERO DI HENRY PINK. Chi è Henri Pick? Molti risponderebbero che è l'autore di un romanzo eccezionale, scoperto per caso in una misteriosa biblioteca diventato in brevissimo tempo un bestseller Grande successo o gigantesco imbroglio? Un thriller letterario che conferma il talento di Fabrice Luchini. Un'anticipazione di Settembre, il mese si aprirà il 1 settembre con una contemporanea con Piazza Maggiore a Bologna e la sua rassegna Il Cinema Ritrovato , FELLINI DEGLI SPIRITI in anteprima internazionale racconta, per la prima volta, "il mondo non visto", spirituale e soprannaturale di Federico Fellini attraverso straordinari materiali d'archivio di Rai Teche e Istituto Luce, immagini dei suoi film e interviste esclusive. La rassegna prosegue in contemporanea con il Festival di Venezia fino al 9 settembre

Il programma completo in allegato consultabile sul sito www.cinemailnuovolaspezia.it





ALCUNE REGOLE:

La prenotazione gradita!

ecco come faremo

► vuoi essere sicura/o di avere un posto? manda una mail solo ed esclusivamente a spaziocinemailnuovo@gmail.com entro la mezzanotte del giorno prima.

► ti mandiamo una conferma via mail

► prenotazione telefonica PER IL CINEMA PIAZZA EUROPA al 348 5543921 - Al n. tel. 0187 24422 del cinema teatro Il Nuovo , a biglietteria chiusa risponde una segreteria telefonica che informa sulla prossima programmazione.

► ritira il biglietto prenotato entro e non oltre 20 minuti prima dell'inizio del film

► quando arrivi al cinema, troverai una fila dedicata ai prenotati

► potrai pagare con carta , oppure in contanti

INFO E BIGLIETTI TEATRO - JAZZ-CONCERTI

Ingresso libero con prenotazione dei posti obbligatoria. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Via Carpenino).

Per effettuare la prenotazione è necessario recarsi al Botteghino e ritirare i biglietti, entro e non oltre la mattina stessa del giorno in cui è previsto lo spettacolo.

Orari di apertura del Botteghino: dal lunedì al sabato ore 8.30/12.00; il mercoledì e il sabato anche dalle ore 16 alle ore 19.

Il giorno dello spettacolo il Botteghino sarà aperto in Piazza Europa a partire dalle 18

Info: tel. 0187 727 521 - info@teatrocivico.it