Cultura



È in libreria “Martin, l’altro anatroccolo”: l’ultima fatica di Angela Maria Fruzzetti dedicata ai bambini

giovedì, 6 agosto 2020, 14:31

La prima volta di angela Maria Fruzzetti, scrittrice e giornalista massese, nel mondo della letteratura per l’infanzia: è uscito in questi giorni “Martin, l’altro anatroccolo”, edizioni Giovane Holden, un racconto dedicato ai più piccoli da una scrittrice notissima e molto amata per i suoi libri sul recupero di memorie orali con al centro sempre grandi figure femminili della storia locale come le lavoratrici della ex Filanda di Forno, le donne nella resistenza apuana, le disperate sulla via del sale, e le vittime della violenza di genere. per la prima volta si cimenta nella favola. “Martin l’altro anatroccolo è una fiaba che l’autrice ha scritta diverso tempo fa e che è stata premiata nel 2005 e poi nel 2019 in concorsi prestigiosi. “Ho deciso di proporla proprio in questo particolare difficile momento che stiamo vivendo – ha detto la Fruzzetti - per trasmettere ai bambini, e agli adulti, un messaggio di speranza, per affrontare il senso di paura che stiamo percependo di fronte a un evento nuovo come il covid, qualcosa che non conosciamo. Solo la conoscenza abbatte il muro della paura e nella favola, Martin vive questa esperienza perdendosi nella foresta, dove incontra strani esseri, diversi. Essendo portatrice di valori educativi, contrasto alla violenza, accettazione della diversità come valore aggiunto e superamento della paura attraverso la conoscenza, ho pensato di metterla a disposizione degli alunni della scuola primaria di Forno per farla leggere, analizzare e illustrare. Sono contenta di aver realizzato questo progetto con la scuola di Forno, una realtà da valorizzare e far conoscere. Ringrazio le insegnanti, Eufemia Balloni e Sara Fruzzetti, e gli sponsor che hanno sostenuto la pubblicazione del libro : Confimpresa Massa Carrara, Marmi Ducale Srl, Escavazione Calacatta Bondielli Srl, Decomar Spa, Circolo Uisp Quercioli Gianni Rodari.” .

Il progetto è stato realizzato durante l’anno scolastico 2019 con gli alunni della pluriclasse 1^ - 2^ della scuola primaria “M. Garosi” di Forno, protagonisti di un laboratorio di lettura e d’illustrazione di questa fiaba che si proponeva tra i vari obiettivi quello di avvicinare i bambini al piacere della lettura. Uno dei compiti basilari della scuola primaria è infatti quello di promuovere nei bambini l’acquisizione delle abilità di base per entrare in relazione con gli altri, imparando ad esprimere i propri desideri, le proprie idee, le proprie emozioni accettando e rispettando a sua volta quelle altrui anche se diverse dalle proprie, in una parola “accogliere l’altro” creando legami.

Martin, l’altro anatroccolo, è in distribuzione e si trova anche in formato e-book. L’autrice presenterà il libro domenica 9 agosto 2020 alle 21 nell’ambito della Mostra del libro e dell’editoria che si terrà al “Green point” a Quercia di Aulla e il 27 agosto alle 21 al Festival del libro di Montereggio, Comune di Mulazzo. Sono previste presentazioni e letture itineranti sul territorio.