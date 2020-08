Cultura



Festival Sinfonico 2020, concerto del 5 agosto

lunedì, 3 agosto 2020, 10:22

Mercoledì 5 agosto alle 21.30, presso il Cortile di Palazzo Ducale a Massa, appuntamento con i concerti del Festival Sinfonico 2020.

La particolare situazione in cui ci troviamo quest’anno, se esclude la presenza di grandi orchestre e cori, ha stimolato la ricerca di proposte originali e di sicuro interesse. Lo è certamente la serata del 5 agosto, che vedrà protagonista il Duo Brillance, formato dal sassofonista Davide Nari e dal brillante ed eclettico pianista Federico Gerini; la contaminazione dei generi, vero e proprio tratto distintivo del nostro tempo, caratterizza il programma, con brani che attraversano i diversi linguaggi, passando da Piazzolla a Morricone ai brani dei grandi sassofonisti contemporanei Woods e Iturralde. il Duo Brillance, fondato a Genova nel 2014 e vincitore tra l'altro nel 2017 del Primo Premio Assoluto sez. Musica da Camera al I Concorso Internazionale “Città di Sarzana”, tiene regolarmente concerti in tutta Italia, e nel novembre 2019 ha effettuato una fortunata tournée negli Stati Uniti, presso l'Università di Bemidje e le Università del Minnesota e di Augsburg a Minneapolis.

Il Festival è promosso dal Comune di Massa – Ufficio Cultura, con il patrocinio della Provincia di Massa-Carrara; è organizzato dall’Associazione Musicale Massese - Scuola Comunale di Musica e dall’Ufficio Cultura del Comune.

L’ingresso è a pagamento (€10, posto unico); in considerazione della ridotta capienza determinata dalle norme anti covid è consigliabile la prenotazione al tel. 347 6093958, o per email: festivalsinfonico@gmail.com. Altre informazioni on line presso: festivalsinfonico.wordpress.com; Facebook: Festival Sinfonico-Massa; Instagram: festival.sinfonicomassa

Questo il programma nel dettaglio

“Classical or Jazz?... That's NOT the question!”

Pedro Iturralde (1929 -) Suite Hellénique (1988)

Kalamatianos

Funky

Valse

Kritis

Kalamatianos

Phil Woods (1931 - 2015) Sonata for Alto Saxophone and Piano (1962-74)

I.

II.

III.

IV.

R. Molinelli (1963 -) Four pictures from New York(2001):

Dreamy Dawn

Chick Corea (1941 -) Children's Songs (selection)

E. Morricone (1928 - 2020) Per le antiche scale (1975):

III interludio

A. Piazzolla (1921 - 1992) La Muerte del Angel (1962)

Pedro Iturralde (1929 -) Pequena Czarda (1949)

Duo BRILLANCE

Davide Nari – saxofoni

Federico Gerini – pianoforte