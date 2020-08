Festival Sinfonico 2020, una conferma attesa

Altri articoli in Cultura

venerdì, 14 agosto 2020, 14:50

Il 16 agosto si terrà a Marina di Massa, presso Villa Cuturi – Viale A. Vespucci n°24 – l'evento artistico-culturale ""Bach In Fusion. Parole e musica al tempo della pandemia" con inizio ad ore 21,00. Ingresso libero

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:29

Giovedì 13 agosto, in via del Plebiscito a Carrara, proseguono le iniziative di Carrara E…State, organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune, con il coinvolgimento di alcune Compagnie, Associazioni del territorio e dei docenti della Scuola comunale di Musica

lunedì, 10 agosto 2020, 12:50

Tra gli appuntamenti promossi dall’assessorato alla Cultura del Comune per la stagione estiva, mercoledì 12 agosto, in via del Plebiscito a Carrara, con inizio alle ore 21.00, è in programma il Concerto Lirico organizzato in collaborazione con il Circolo Carrarese Amici della Lirica “A. Mercuriali”

domenica, 9 agosto 2020, 11:45

Martedì 11 agosto alle 21.30 serata di grande musica con il Festival Sinfonico 2020, presso il Cortile di Palazzo Ducale a Massa. Sarà protagonista l’ensemble di Fiati dell’Orchestra del Teatro del Giglio di Lucca, diretto da Paolo Biancalana, con un originale programma interamente dedicato a Mozart

sabato, 8 agosto 2020, 08:49

Non si tratta di ottusa ed astratta difesa dell’ambiente contrapposta a lavoro e sviluppo socioeconomico, bensì invito alla ricerca di future alternative per uno sviluppo realmente sostenibile, ossia per uno “sviluppo volto a soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di far fronte ai...

venerdì, 7 agosto 2020, 14:30

Ieri pomeriggio, presso il Terminal1 di piazzale Fiorillo di La Spezia, si è svolta la cerimonia della premiazione del "Premio Fotografico Nazionale Mitilicoltori della Spezia”, giunto alla sua seconda edizione