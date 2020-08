Cultura



I premiati del San Domenichino: la cerimonia il 29 agosto al Bagno Sara di Poveromo

lunedì, 24 agosto 2020, 12:22

Va a Riccardo Boggi il premio Cultura e a Paolo Rossi il premio Carriera del Festival internazionale della letteratura Sandomenichino – Marina di Massa 2020, giunto quest’anno alla 61esima edizione. Istituiti nel 1997 e nel 2003, il “Premio alla Cultura e alla Carriera Sandomenichino” sono stati conferiti a personaggi di spicco nel panorama nazionale e mondiale. Tra i nomi di prestigio ricordiamo lo scrittore Sergio Zavoli, la prof. Rita Levi Montalcini, il tenore Andrea Bocelli, Marcello Lippi. Nella scorsa edizione hanno ricevuto questo ambizioso riconoscimento la scrittrice Cristina Marconi e il baritono Giorgio Giuseppini. Dunque, quest’anno riceve il premio alla cultura Riccardo Boggi, nativo di Mulazzo e residente a Groppoli.

Laureato in Pedagogia nel 1975 presso l’Università di Genova, con 110 e lode e medaglia, con una tesi dedicata alle tradizioni magico-religiose della Lunigiana, dal 1978 al 1981 ha insegnato nelle scuole elementari , medie e superiori con incarichi annuali e supplenze. Boggi vanta un ricco curriculum con incarichi di prestigio nella vita politica e sociale del territorio lunigianese. Da direttore del Teatro della Rosa a responsabile del settore cultura- servizi alla città del comune di Aulla, a dirigente V direzione (istruzione, cultura, servizi sociali, attività produttive, sport, sportello unico) del medesimo comune.

Iscritto all’Albo dei Giornalisti della Toscana ha curato, con Antonio Zanni, rubriche e videogiornale di Teleradiopuntonord, realizzando documentari sulle tradizioni popolari e sui beni culturali della Lunigiana

Ho collaborato con le redazioni Rai di Genova e Firenze per documentari dedicati alla Lunigiana. Le più recenti collaborazioni sono state con SKY-TV, Sereno Variabile RAI e Telepace per documentari sulla Via Francigena. Attualmente è curatore e direttore del Museo Storico Archeologico di San Caprasio di Aulla e prosegue nelle sue attività culturali e di ricerca.

Il Premio alla Carriera Sandomenichino 2020 va a Paolo Rossi. Purtroppo, per un imprevisto, non si è svolto l’incontro in programma al bagno Bemi, dove Rossi era atteso per la presentazione del suo libro scritto a quattro mani con Federica Cappelletti. Quanto dura un attimo, questo il titolo del libro, è l'autobiografia di un ragazzo che ha sfidato la sorte fino a diventare leggenda, realizzando il suo sogno di bambino e scrivendo pagine immortali di storia del calcio universale. Un sentito ringraziamento va al bagno Bemi, nella persona di Massimo Bemi, che ha sponsorizzato la nuova sezione Poseidon del Festival. Con l’anno Ventiventi, su volontà del presidente dell’associazione culturale San Domenichino, avvocato Giacomo Bugliani, e del direttivo, è iniziato per il premio un nuovo percorso. La cerimonia di premiazione, infatti si terrà per la prima volta sulla spiaggia, nello stabilimento balneare Sara, a Poveromo. Tuttavia, per non dimenticare la tradizione, sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione della cerimonia nella sede dell’associazione presso la chiesa di San Domenichino a Poveromo. La cerimonia è prevista per sabato 29 agosto dalle 17 in poi. Un ringraziamento va senz’altro ai balneari del Consorzio Riviera Apuana per il grande impegno della presidente, Itala Tenerani, di Stefano Gazzoli del bagno Sara e di Maurizio Ragaglini.