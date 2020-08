Cultura



"La fruizione sostenibile e in sicurezza del Torrente Renara": ieri alla ex Filanda di Forno

sabato, 29 agosto 2020, 08:37

Promosso nell'ambito del progetto "Verso un contratto di fiume per il Frigido" volto alla tutela, manutenzione, promozione di tutto il fiume Frigido, si è tenuto ieri alla ex Filanda di Forno il convegno dal titolo "La fruizione sostenibile e in sicurezza del Torrente Renara". Si è trattato di un appuntamento informativo a cui farà seguito un percorso partecipativo, aperto a tutti, con incontri strutturati che raccoglieranno informazioni dal territorio con l'obiettivo di proporre soluzioni condivise su tutta l'asta fluviale. Il processo del Contratto di fiume è infatti un momento di condivisione di conoscenze, strategie e progetti in cui l'adesione è volontaria e inclusiva.



Tutti i partecipanti si fanno carico di impegni chiari per la realizzazione delle azioni condivise, finalizzate al miglioramento ambientale, alla riduzione del rischio idraulico e alla valorizzazione socio economica del territorio.



L'evento rientra nella "Campagna informativa in aree golenali ad alta frequentazione estiva per promuovere comportamenti virtuosi nella fruizione del fiume".



Dopo il saluto dell'amministrazione comunale, ci sono stati gli interventi di alcuni componenti del Comitato promotore del progetto tra cui: Gaia spa, Asmiu, associazione Aquilegia, Salviamoli Tutti rescue team, Comunità interattive - Officina per la partecipazione. A coordinare l'evento è stata l'associazione Eventi sul Frigido. Il progetto rientra tra quelli finanziati dalla Regione Toscana: il Comune di Massa (capofila) ha creduto sin dall'inizio al progetto ed ha partecipato al bando regionale proponendo una partecipazione pubblica a cui hanno aderito il Parco regionale delle Alpi Apuane, il Consorzio di bonifica Toscana nord, l' associazione Comunità interattive, il Centro italiano per la riqualificazione fluviale (Cirf) e alcuni concessionari agri marmiferi.



É possibile iscriversi al percorso partecipativo aperto a tutti i cittadini (a breve il Comune pubblicherà un avviso pubblico) nell'intento di individuare soluzioni condivisibili per la riqualificazione dei fiumi e dei torrenti, non solo per rendere più puliti e più sicuri i corsi d'acqua, ma anche per promuovere l'economia locale, consentendo il recupero dei luoghi e il rilancio del turismo.



Foto di Cristina Maioglio