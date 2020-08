Cultura



Premiata una fotografa di Marina di Massa

venerdì, 7 agosto 2020, 14:30

Ieri pomeriggio, presso il Terminal1 di piazzale Fiorillo di La Spezia, si è svolta la cerimonia della premiazione del "Premio Fotografico Nazionale Mitilicoltori della Spezia”, giunto alla sua seconda edizione.



Moderato da Federico Pinza e con la partecipazione di un numeroso pubblico che ha applaudito a scena aperta, sono stati premiati tutti i fotografi presenti nella mostra della Passeggiata Morin di La Spezia. Alla presenza del Sindaco Pierluigi Peracchini, di Carla Roncallo, Presidente Autorità Portuale e del Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia Giovanni Stella è stato premiato il fotografo spezzino Sandro Gherbassi, vincitore assoluto, che oltre alla targa ha ritirato un assegno circolare di € 1.000,00 (mille). A Tamara Bianchi di Marina di Massa , vincitrice nella sez. Still-life ha ritirato oltre alla targa del vincitore, un assegno circolare di € 500,00 (cinquecento). Una targa anche per la spezzina Valentina Tazzini, per la foto vincitrice nella votazione "Premio giuria popolare".



Medaglia ricordo per gli altri 14 fotografi segnalati per la mostra: Roberto Ronconi (Russi) - Alessandro Cialdini (La Spezia) - Marco Barbera (La Spezia) - Mirella Cozzani (Vezzano Ligure) - Elisabetta Neri (La Spezia) - Alessandro Mazza (Cesenatico) - Maria Elena Galardi (Carrara) - Marcello di Francesco (La Spezia) - Nadia Raggi (La Spezia) - Gregorio Tommaseo (La Spezia) - Cristina Corti (Bogliasco GE) - Ernesto Cordella (Viareggio) - Franco Stocchi (Ravenna) - Daniele Racis arrivato da Verucchio (RN) per ritirare personalmente la medaglia.



Per la cronaca ricordiamo che i temi per partecipare al premio 2020 erano due: “il mondo della mitilicoltura” e lo “still-life” (muscoli e ostriche). L'evento si è svolto grazie al patrocinio del Comune della Spezia, al contributo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e la collaborazione del Consorzio produttori spezzini. La giuria, sempre per la cronaca, era composta da: Pierluigi Peracchini (sindaco della Spezia), Carla Roncallo (presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale), Federico Pinza (Cooperativa Mitilicoltori della Spezia), Claudio Barontini (fotoreporter e ritrattista di celebrities), Alberto Andreani (fotografo ufficiale Spezia Calcio), Marco Aliotta (presidente dell'Associazione Fotografica Liberi di Vedere), Alma Schianchi (fotografa e delegata provinciale FIAF).