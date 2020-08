Cultura



Riapre il Cinema Garibaldi Carrara

martedì, 25 agosto 2020, 10:20

Riapre venerdì 28 agosto, dopo cinque mesi di chiusura, il cinema Garibaldi Carrara che propone nella prima settimana una programmazione di alto livello . Il primo film è "Volevo Nascondermi", di Giorgio Diritti con protagonista Elio Germano che interpreta il pittore e scultore Antonio Ligabue. La pellicola ha vinto il Nastro d'argento al Film dell'anno, con Germano che si è aggiudicato l'Orso d'argento alla Migliore interpretazione maschile alla Berlinale 2020. Un'esperienza visiva quasi una mistica del colore. Lo spettatore entra nei quadri di Ligabue, fa le stesse sue esperienze, vede con lo stesso occhio, diviene in qualche modo anche lui animale. Quando gli italiani lavorano bene, riescono proprio a creare dei capolavori. il Film è in programma fino a lunedi 31 agosto . Martedi 1 e Mercoledi 2 grande evento in esclusiva Fellini degli Spiriti il ritratto definitivo del maestro Federico Fellini diretto da Anselma Dell'Olio. A cento anni dalla nascita del Maestro, il film indaga in profondità la sua passione per quello che lui definiva, in breve, il mistero, l'esoterico, il "mondo non visto" in una ricerca incessante di altre possibilità, altre dimensioni, altri viaggi e di tutto quello che può far volare lo spirito e la mente. Dal 3 settembre La Candidata Ideale Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità deve lottare quotidianamente contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne. Maryam si ritrova a firmare i documenti per la candidatura alle elezioni per il Consiglio Comunale, la situazione si fa ancor più complicata. Un film straordinario e coinvolgente.



ALCUNE REGOLE



La prenotazione gradita!



ecco come faremo



► vuoi essere sicura/o di avere un posto? manda una mail solo ed esclusivamente a dcpcinemacarrara@libero.it entro la mezzanotte del giorno prima.

► ti mandiamo una conferma via mail

► prenotazione telefonica al 348 5543921 anche whattsapp -

► ritira il biglietto prenotato entro e non oltre 20 minuti prima dell'inizio del film

► potrai pagare con carta , oppure in contanti da settembre anche con il nuovo sistema di prenotazione e pagamento on line

poche regole che sicuramente seguirai, è tutto nuovo anche per noi: la collaborazione sarà apprezzata e, se migliorabile, qualche regola cambiata!Per evitare assembramenti la cassa aprirà 45 minuti prima dell' inizio dello spettacolo. Non sarà consentito l' accesso senza mascherina, che potrà essere rimossa solo ed esclusivamente a posto raggiunto . Gli spettatori devono rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro. In ottemperanza alle disposizioni sul distanziamento, l'invito agli spettatori è di occupare i posti in sala a loro designati (ai gruppi familiari, conviventi, congiunti è consentito sedere accanto; ogni responsabilità relativa all' occupazione dei posti in coppia è individuale)

Di seguito gli orari delle proiezioni:

Venerdì 28 agosto ore 21.00 VOLEVO NASCONDERMI



Sabato 29 agosto ore 21.00 VOLEVO NASCONDERMI



Domenica 30 agosto ore 18.15 – 21.00 VOLEVO NASCONDERMI



Lunedì 31 agosto ore 2100 VOLEVO NASCONDERMI



Martedì 1 settembre ore 21.00 FELLINI DEGLI SPIRITI



Mercoledi 2 settembre ore 21.00 FELLINI DEGLI SPIRITI