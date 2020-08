Cultura



Serata Amarcord del Premio Obelisco

sabato, 29 agosto 2020, 12:29

Venerdì 4 settembre, alle ore 21.15, piazza Mercurio si illuminerà di stelle. Sul palco l'autore e regista Fabio Cristiani presenterà una "Serata Amarcord del Premio Obelisco". Il premio, nato nel 2014 da un'idea di Franco Frediani, condiviso e patrocinato dal Comune di Massa, ha visto omaggiare alcune tra le eccellenze artistiche del nostro territorio.



Da Pietro Faleni, l'autore della famosa "Una rotonda sul mare", ad Alberto Andreani, attore e autore di commedie in dialetto massese, a Giorgio Giuseppini, il cantante lirico reduce dal recente successo ottenuto all'Arena di Verona nelle vesti di Simone nel Gianni Schicchi di Puccini, ad Alen Bottaini, ballerino di fama che da anni risiede a Monaco dove dirige una prestigiosa scuola di ballo, ad Andrea Battistini, attore e apprezzato regista, direttore della Compagnia Teatro di Castalia che recentemente ha deliziato il pubblico nel cortile di Palazzo Ducale con lo spettacolo lirico Macbeth vs Otello, a Vito Tongiani, pittore e scultore di fama internazionale autore di opere monumentali tra cui la bella fontana di Afrodite in piazza del Mercato.



Venerdi sera, alla presenza del sindaco Francesco Persiani e dei rispettivi premiati, sarà occasione per ammirare frammenti di quelle sei splendide edizioni, una serata di ricordi anche se gli intenti erano ben altri. Il premio, che dal suo esordio si è sempre svolto in quel palcoscenico naturale che é lo scalone di accesso a Villa Cuturi a Marina di Massa, quest'anno avrebbe dovuto svolgersi proprio in piazza Aranci, sotto l'Obelisco. Destinataria del premio, per la prima volta giustamente e finalmente una donna ad inaugurare una serie di eccellenze al femminile, Francesca Fialdini, la brava e nota presentatrice che tanto successo sta ottenendo in vari programmi della Rai.



L'emergenza Covid ha negato la piazza Aranci e la mancata disponibilità della Fialdini hanno fatto purtroppo naufragare l'evento. Questo però non scoraggia l'organizzatore, anzi è motivo di un sempre maggior impegno e già in cantiere é la prossima edizione 2012, che vedrà premiata una donna, una eccellenza "de cà nostra" molto nota e molto amata dai suoi concittadini, ma non solo... Ingresso gratuito contingetato: max 190 posti.