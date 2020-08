Cultura



Successo per il concerto d'arpe in Duomo a Carrara

sabato, 29 agosto 2020, 08:50

Ha emozionato e coinvolto il Concerto d'arpe che si è tenuto il 26 agosto dentro al Duomo di Carrara. L'evento, ideato come conclusione della masterclass tenuta dalla professoressa Lisetta Rossi, docente in pensione del Conservatorio di Spezia, ha visto la partecipazione di sette arpiste, sue ex allieve.



La prima parte del concrrto ha previsto brani per arpa sola interpretati in maniera ricercata da quattro arpiste: Koukou Ge, Aurora Rapalini, Linda Veo e Valentina Vatteroni. La seconda parte è stata caratterizzata da brani arrangiati per un inusuale ensemble di arpe. Il repertorio ha rappresentato un eccursus dal repertorio classico al repertorio tradizionale spagnolo fino al repertorio lirico. All'ensemble si sono aggiunte le arpiste Veronica Giarelli, Silvia Ciliberti e la docente Lisetta Rossi.



Il pubblico presente che ha riempito il duomo in tutti i posti disponibili in base alle misure anticovid, ha mostrato grande apprezzamento per la performance e tributando alle musiciste un lunghissimo applauso.