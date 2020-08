Super D - Supereroe Disabile: un libro fumetto in cui l'eroe è sulla sedia a rotelle, il 27 agosto al parco della Rinchiostra

Altri articoli in Cultura

mercoledì, 19 agosto 2020, 17:00

Proseguono venerdì 21 e sabato 22 agosto gli incontri con gli autori organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore e Nuova Avventura

martedì, 18 agosto 2020, 14:01

Gli appuntamenti di Carrara E…State, giovedì 20 agosto, si aprono, alle ore 19.00, con lo spettacolo per ragazzi e famiglie “Il vagabondo delle stelle” di Jack London, a cura di Boofe Koor Teatro, con Matteo Ciucci voce recitante, Alessio Mosti voce e chitarra, riduzione drammaturgica di Franco Rossi

venerdì, 14 agosto 2020, 14:50

Il 16 agosto si terrà a Marina di Massa, presso Villa Cuturi – Viale A. Vespucci n°24 – l'evento artistico-culturale ""Bach In Fusion. Parole e musica al tempo della pandemia" con inizio ad ore 21,00. Ingresso libero

venerdì, 14 agosto 2020, 10:48

Non si sono fermati i concerti del Festival Sinfonico; anche se ridotte nel numero e nella capienza le due serate del festival hanno testimoniato la fedeltà e l’attaccamento e del pubblico, costruito nei tanti anni di attività

mercoledì, 12 agosto 2020, 22:29

Giovedì 13 agosto, in via del Plebiscito a Carrara, proseguono le iniziative di Carrara E…State, organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune, con il coinvolgimento di alcune Compagnie, Associazioni del territorio e dei docenti della Scuola comunale di Musica

lunedì, 10 agosto 2020, 12:50

Tra gli appuntamenti promossi dall’assessorato alla Cultura del Comune per la stagione estiva, mercoledì 12 agosto, in via del Plebiscito a Carrara, con inizio alle ore 21.00, è in programma il Concerto Lirico organizzato in collaborazione con il Circolo Carrarese Amici della Lirica “A. Mercuriali”