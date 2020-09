"Adolescenti al tempo del Virus": la rubrica della Gazzetta si trasforma in un libro

Altri articoli in Cultura

venerdì, 4 settembre 2020, 13:12

A causa dell’allerta meteo per le passate giornate del 29 e 30 agosto, l’Associazione “Alberto Benetti APS” di Massa, la sezione di Massa dell’ANPI “Linea Gotica Patrioti Apuani” e l’Associazione “La Cerbaja” hanno conseguentemente modificato il programma del CineForum “Ambiente e Diritti Umani”

venerdì, 4 settembre 2020, 12:56

Anche l’edizione 2020 propone il festival come opportunità di formazione per i docenti di ogni ordine e grado. Quest'anno, causa ememergenza covid-19, non sarà disponibile il Registro delle presenze, dove far apporre un timbro in corrispondenza della conferenza seguita

venerdì, 4 settembre 2020, 12:54

Di anno in anno, a seconda del tema che il festival sceglie di sviluppare, le scuole propongono progetti da inserire all'interno del programma di Con-vivere e partecipare da protagonisti con eventi e iniziative

venerdì, 4 settembre 2020, 11:15

Già da diversi giorni non è più possibile prenotarsi per la presentazione del libro “ Odissea. L’uomo ritrovato” di Stella Tramontana che si terrà sabato 5 settembre alle 21 a Palazzo Binelli

mercoledì, 2 settembre 2020, 17:14

A settembre ancora Cultura al Parco di Ricortola a Marina di Massa. Oltre al CineForum “Ambiente e Diritti Umani”, la cui apertura a causa dell’allerta meteo del passato 29 agosto è stata rinviata a sabato 5 settembre ore 21

mercoledì, 2 settembre 2020, 16:44

Martedì 1 settembre ore 15:00, finalmente vanno in scena le attese semifinali nazionali a squadre di matematica. Le 4 semifinali, ognuna con 27 squadre in rappresentanza delle migliori 108 scuole superiori italiane per quanto riguarda la matematica agonistica, vengono disputate da remoto, così come era stato fatto anche per le...