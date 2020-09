Cultura



Alessandro entra in Normale!

martedì, 15 settembre 2020, 09:17

Alessandro Tedeschi, ex campione di matematica del Liceo Scientifico Marconi di Carrara, centra un ultimo difficile ed importante obiettivo ed entra alla Scuola Normale Superiore di Pisa per la classe di Scienze, corso di laurea in Matematica.

La Scuola Normale è certamente da sempre la scuola di eccellenza n. 1 in Italia, e all’interno della Normale di certo la classe di concorso più difficile in assoluto è quella di Matematica, questo perché in Italia è ormai molto sviluppata la selezione dei migliori giovani in questo settore grazie in particolare alle Olimpiadi di Matematica ed al nutrito staff che gli sta dietro costituito perlopiù da ex normalisti.

Grande impresa di Alessandro che è risultato terzo dei nove matematici ammessi quest’anno, con un totale di 24 ammessi per tutta la classe di Scienze su 135 ragazzi selezionati per gli esami orali finali. Complimenti vivissimi al nostro Alessandro che oggi va ad affiancare gli altri ormai numerosi ex campioni del Marconi che sono riusciti prima di lui nell’impresa di entrare in Normale.