Cinquemila messaggi d’amore per Liliana Segre

lunedì, 7 settembre 2020, 15:09

Era nata come raccolta firme a favore di Liliana Segre, nel dicembre del 2019, all’epoca della polemica scoppiata intorno alla senatrice a vita diventata oggetto di minacce social tanto da dover essere posta sotto scorta. A far partire la raccolta era stato il professore Nicola Ricci, docente dell’istituto Barsanti di Massa e autore di viarie pubblicazioni, che, subito, osservando che le firme erano spesso accompagnate da frasi o disegni di solidarietà a Liliana Segre, ha pensato di trasformarle in un volume da dedicare alla senatrice in occasione del suo compleanno. “ Un viaggio, da Dante Alighieri agli eventi della seconda guerra mondiale, per arrivare a Liliana Segre per poi passare dal Biafra, guardando con gli occhi dei disperati migranti, fino ad arrivare da Michelangelo gustandosi l'arte pittorica, scultorea, la poesia e la prosa Toscana: un vero e proprio perdersi nel cuore e nell'anima”: così Nicola Ricci ha descritto il suo libro. Cinquemila sono le firme e i messaggi per la senatrice a vita, arrivate non solo dalla provincia di Massa Carrara ma anche da altre realtà presenti in tutta Italia. “Adesso il libro dal titolo: ”5000 firme colorate d'Amore per Liliana Segre” è terminato ed è pronto ad essere letto – ha annunciato il professor Ricci - dopo 10 mesi di duro lavoro, sono riuscito a realizzare il mio sogno, quello di comporre un' opera letteraria di 180 pagine dedicata interamente alla senatrice Liliana Segre che le verrà consegnato in occasione del suo novantesimo compleanno. Sono fiero di aver realizzato per primo in tutt'Italia un libro dedicato “anima e corpo” alla mia senatrice preferita.” Ricci ha poi aggiunto che attraverso l'ANPI provinciale, circa 10 mila copie del libro verranno regalate a tutti gli iscritti ANPI . “ Ringrazio il presidente Dino Oliviero Bigini ed il vice presidente Nino Ianni - ha concluso Ricci - che faranno da tramite per far arrivare le copie agli iscritti all’associazione. E' stata una vera impresa, ma ritengo fosse doveroso un ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi anni sia dalla senatrice Segre e sia dalla sua associazione “I figli della Shoah”. Il libro sarà anche a disposizione dei lettori presso Biblioteca Civica Giampaoli Massa in piazza Mercurio e presso Biblioteca Civica “Cesare Vico Lodovici” in Piazza Gramsci a Carrara.

